Детские перемены

В Минздравсоцразвития России уточнили порядок выдачи различных пособий на детей. Разъяснения касаются нестандартных ситуаций, которые нередко приводили к отказу в предоставлении выплаты.

Первое новшество касается выплаты единовременного пособия при рождении детей в случае, если родители развелись незадолго до (или сразу после) появления малыша. Раньше у таких родителей при обращении за пособием возникали трудности. От них вместе с заявлением неизменно требовали справку с места работы бывшего супруга, подтверждающую, что тот пособия не получает. Отныне родителю, с которым остаётся ребёнок, нужно предъявить только документ, подтверждающий, что ребёнок проживает с ним, и свидетельство о расторжении брака (Приказ Минздравсоцразвития России от 27 января 2012 г. № 64н).

В том же приказе уточнены сроки назначения и получения единовременного пособия беременным жёнам военнослужащих-призывников. Назначить пособие должны не позднее чем через 10 дней после приёма заявления. Выплата придёт не позднее 26-го числа следующего месяца.

Второй Приказ гарантирует получение пособий на детей в возрасте до 1,5 года в случае, если предприятие признано финансово несостоятельным. В этом случае гражданам предписано обращаться в Фонд социального страхования, предоставив справку о заработной плате, свидетельство о рождении ребёнка, а также документ, подтверждающий уход в «детский» отпуск. Другие бумаги ФСС требовать не вправе.