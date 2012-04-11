Цена справки

В России в ближайшее время будет установлена максимальная стоимость медосмотра при получении справок для ГИБДД и разрешений на ношение оружия. Соответствующий проект приказа подготовлен в Мин­здравсоцразвития.

Как посчитали в ведомстве, предельная стоимость справки для ГИБДД отныне не должна превышать 1657 рублей. «Потолочная» цена для справки на ношение оружия составит 975 рублей. Также определён предельный размер платы за прохождение осмотра у каждого из узких специалистов. Дороже всего обойдётся осмотр у офтальмолога (324,8 руб.), дешевле всего – посещение ЛОР-врача (170,6 руб.). Посещения невролога, психиатра, хирурга будут стоить максимум 300,8; 223,69 и 210,6 руб. соответственно. При этом руководствоваться приказом должны только учреждения федерального уровня, напрямую подчинённые Минздравсоцразвития. В поликлиниках регионального подчинения могут быть установлены собственные тарифы.