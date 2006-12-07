Как рабочему «разбогатеть»

Вот какие рекомендации дает читателям газеты «Аргументы неделi» финансовый консультант Владимир Савенок:

- Несмотря на то что у семьи Евге­ния, как видно из его письма, доходы, скажем так, не самые большие, выход можно найти из любой ситуации. Понятно, что люди пытаются максимально рационально распределить свои собственные доходы, чтобы хватило на полноценную жизнь, оплату коммунальных услуг и обучение дочери. Но, как считают финансовые аналитики, «денежные потери» не так заметны, если их отчисляешь из зарплаты по 10%. Самостоятельно до банка эти деньги донести трудно. Знаю по своему опыту. Ведь как только они попадают в руки, им сразу же находится какое-нибудь применение. Поэтому лучше договориться с бухгалтерией своего предприятия, чтобы они перечисляли 10% из зарплаты на депозит в банк. Тогда у вас не будет никакого соблазна их на что-нибудь потратить.

Допустим, ваша зарплата составляет 15 тысяч рублей. Если вы нач­нете дейст­вовать по предложенному мной принципу с января 2007 года, то к концу года на вашем счету окажется около 20 000 рублей. С этой суммы можно спокойно стартовать, размещая ее в паевых инвестиционных фондах (ПИФах) или, скажем, на банковских депозитах. И так каждый год: подкопили - разместили. К концу 2017 года, через десять лет, если вы выберете самый консервативный вид инвестирования с годовым доходом 10%, то получите прибыль 342 тысячи рублей. Через 15 лет - 665 тысяч рублей. Причем эта сумма может быть и больше. Все зависит от того, что творится на финансовом рынке. Этими деньгами вы можете распорядиться по своему собственному усмотрению. Но если вам предстоит скоро выходить на пенсию, то эти средства могут послужить отнюдь не лишней прибавкой к пенсии - ежемесячно в размере 2700 рублей.

Хочу дать совет тем, кто боится размещать деньги в ПИФах и хочет воспользоваться банком. Лучше отнести средства в банк «средней руки». В крупных, вроде Сбербанка и других, обычно доходность составляет 8%, маленькие банки - ненадежны. Что же касается средних банков, как правило, они предлагают 10% годовых.

В банках лучше размещать средст­ва размером не более 190 тыс. рублей. Это страховая сумма, которую в случае банкротства вам обязаны вернуть.