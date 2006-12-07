Уволить вместе с пузом

В декрет с боем

Весной 2006 года бухгалтер одной преуспевающей компании из Петербурга Юлия Целикова сообщила начальнику о своей беременности. Шеф по­требовал немедленно написать заявление об уходе. Но она не стала этого делать. Тогда ее перестали пускать в офис и выплачивать зарплату. А иск, с которым женщина обратилась в суд, не был удовлетворен. Решающим аргументом послужило отсутствие приказа об увольнении.

- Действительно, меня никто не увольнял, - рассказывает Юлия. - Просто не пускали на работу, не платили зарплату и не выдали медицинский полис. Накануне родов я осталась без средств к существованию и не могла попасть ни к одному врачу!

В похожей ситуации оказалась инженер-строитель Екатерина Русанова: ее босс пообещал каждый день записывать в трудовую книжку по выговору, пока она не уволится «по соб­ственному желанию».

Типичная история: пришла беременная женщина на собеседование. У нее хорошее образование, есть опыт работы и прекрасные рекомендации. Работодатель зовет приступать хоть завтра. Однако в решающий момент ей возвращают документы, ссылаясь на то, что на обещанном месте уже работает другой человек. Скорее всего, директор в первый день не заметил ее интересного положения, а кадровичка - раскусила. Фактически это отказ в приеме на работу из-за беременности, но в суд в этом случае обращаться бесполезно, потому что нельзя предъявить никаких документов, свидетелей и фактов.

- Дискриминация женщин в связи с беременностью может проявляться, когда ее вынуждают вскоре после родов вернуться в строй, - говорит адвокат Николай Артамонов. - Трудовой кодекс слабо защищает работниц в подобных случаях, потому что оставляет работодателю массу очевидных лазеек. Руководители могут задним числом оформить ей десяток выговоров или пригрозить «недостачей», если она материально-ответственное лицо. Различные «сюрпризы» могут поджидать женщину в трудовом договоре, который юридически неподкованная работница обычно подписывает не вчитываясь. У уволенной сотрудницы есть шансы в суде лишь в том случае, если на процессе руководство признает свою неправоту.

Но и это далеко не факт.

В петербургском Кризисном цент­ре для женщин мне показали ксерокопию заявления с резолюцией шефа: «Начальнику отдела кадров. Уволить вместе с пузом». Суд этот документ в дело не принял, посчитав, что он «некорректно добыт».

Обязуемся не беременеть!

Несколько лет назад во многих компаниях стали заносить в трудовой договор пункт, по которому женщина «обязуется не беременеть» в течение трех лет. После этого последовали судебные иски и разбиратель­ства, поэтому работодатель сменил тактику. Кое-где при приеме на работу теперь требуют подписать заявление об увольнении по собственному желанию с открытой датой. Что абсолютно незаконно. Но чаще всего потенциальных рожениц берут в штат не на постоянной основе, а по срочному трудовому договору на полгода. Продлевать его или нет - работодатель решает единолично.

Страх работодателя получить сотрудницу с «довеском» кажется странным. Потому что основную часть выплат по беременности и родам женщинам оплачивают из средств Фонда социального страхования, а не из кармана работодателя.

Начальник правового управления Роструда Иван Шкловец говорит, что беременным россиянкам не хватает знания своих прав и умения ими пользоваться. Согласно ст. 261 Трудового кодекса, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка до трех лет, только в единственном случае, когда организация ликвидируется. Если у женщины истекает срочный трудовой договор в период беременности, работодатель обязан по ее заявлению продлить его до отпуска по беременности и родам. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется его должность и место работы. Работодатель должен перевести беременную сотрудницу на облегченный труд с сохранением прежней заработной платы. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, женщина может работать неполный рабочий день или на дому с сохранением права на получение пособия. Также работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, фирма должна предоставлять перерывы в работе для корм­ления ребенка. Молодая мама может отлучаться с работы не менее чем на 30 минут через каждые три часа непрерывной работы или чаще. Об этом говорится в ст. 258 Трудового кодекса. Причем время перерыва на питание и отдых самой женщины (обеденное время) считается отдельно.

- Когда над беременной работницей висит угроза незаконного увольнения, сразу же обращайтесь в инспекцию по труду или в суд. Но прежде соберите побольше подтверждающих документов. Если их нет, то шансы восстановить свои права у беременных все же есть, потому большинство российских судей - женщины, которые должны понимать подобные проблемы изнутри, - говорит адвокат Арина Матвеева.

Есть и экзотические способы. Так сказать - вне правового поля. Одна из женщин так избежала увольнения. Она пригрозила женатому начальнику, что тогда всем расскажет, будто ребенок от него. Но это - экзотика.

Аргумент специалиста

В развитых странах власти тоже пока не изобрели универсального средства, позволяющего оградить беременных женщин от дискриминации. Но в Германии, к примеру, офис омбудсменов (уполномоченных по правам человека) проводит регулярные проверки фирм на предмет гендерной дискриминации, дает рекомендации, обращается в суд.

- Это очень эффективная мера, но российские законодатели и слышать об этом не хотят, - говорит юрист и правозащитник Андрей Воробьев. - Боятся, что она станет новым поводом для шантажа руководства компаний. Но у судов есть возможность увеличить размеры компенсаций за незаконное увольнение беременной сотрудницы. В США, например, они составляют около 500 000 долл., а у нас - 300 долл.