Торжество шаговой доступности

Со дня на день в российских школах начинается запись в первые классы. Нынешняя кампания сулит массу новшеств по сравнению с прошлым годом – от решения начать запись на месяц раньше (в прошлые годы заявления принимались с 1 апреля) до революционной идеи вновь принимать в первый класс по территориальному принципу, как в советские годы.

Изменить правила приёма в Минобрнауки решили после череды громких скандалов, прокатившихся по стране в апреле прошлого года. Закономерное стремление родителей пристроить чадо в «самую лучшую» школу и принцип свободного приёма, когда администрация берёт заявления у первых пришедших, привели к небывалому ажиотажу. Мамы и папы потенциальных первоклашек, боясь опоздать, самостоятельно организовывали «живые» очереди, днями и ночами дежурили на школьных дворах, а утром 1 апреля едва ли не штурмом брали учебные заведения. В итоге запись заканчивалась уже к полудню первого же дня, а Интернет наводняли истории о несправедливых отказах, ситуациях, когда в школу не попали дети из ближайших домов и (куда уж без этого!) леденящие душу рассказы о попытках администраторов нажиться на родительских чувствах и брать негласные взносы за поступление.

Не отреагировать на подобные события в ведомстве не могли – тем более что на «безобразия» чиновникам попенял лично президент Дм. Медведев. В результате на свет появился проект приказа с новыми правилами записи в первый класс. Сейчас проект вывешен на сайте Минобрнауки и на момент подготовки материала законную силу ещё не обрёл, но в Минобрнауки клятвенно обещают вступление в силу в ближайшее время.

Как мы уже упомянули, главным новшеством чиновники объявили возврат к территориальному принципу приёма в школы. Это значит, что за каждым учебным заведением закрепят определённый микрорайон. В первую очередь школы будут обязаны принять первоклашек, которые проживают именно там. Срок приёма документов для таких учеников установлен с 1 марта по 31 июля. По логике проекта, «чужих» в это время принимать не будут вообще. Им предложат прийти на запись только после 1 августа и претендовать на места, которые, может быть, останутся свободными. Причём в первую очередь на эти места примут льготников – детей

полицейских и военнослужащих, потом тех, у кого в этой школе уже учатся сёстры и братья, и лишь после этого откроют двери для остальных желающих.

В ходе подготовки текста выяснилась удивительная вещь. В ряде школ России о новом приказе пока даже не слышали и собираются вести приём по старинке. Кроме того, территориальный принцип в большинстве регионов работал и без распоряжения «сверху».

«В нашем городе есть три учебных заведения, которые имеют общегородской статус – это школа с углублённым изучением английского, одна гимназия и один лицей. Только они берут детей вне зависимости от микрорайона проживания, – рассказала «АН» Ирина Михайлова, директор школы в

г. Вологде. – В остальных, и в нашей в том числе, по распоряжению главы города всегда принимают в первую очередь «своих». Подготовительные курсы для дошколят роли не играют: когда мы принимаем детей в такие группы, родители подписывают специальную бумагу, гласящую, что никаких гарантий поступления в 1-й класс мы не даём. Кроме того, приём документов с 1 марта у нас установлен тем же распоряжением. А что касается продления времени приёма для жителей микрорайона, то я это решение только приветствую: считаю, что это даст дополнительные гарантии тем, кто по закону имеет право на место в первом классе именно нашей школы».

«Нас с приказом о приёме с 1 марта пока никто не знакомил, – рассказали «АН» в гимназии №102 г. Казани. – Но если спустят – начнём, проблем с этим нет. Что касается территориального принципа, то у нас в Казани он существовал всегда: сначала берём тех, кто живёт рядом, потом, если останутся места, – всех остальных. Наш «гимназический» статус тут роли никогда не играл. Так что нам никаких проблем новый документ не принесёт».