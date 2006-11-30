Детям-инвалидам улучшат питание

На днях В. Путин подписал документ, который вносит изменения в статью 6-2 «Закона о государственной социальной помощи» от 17 июля 1992 года. По сути, этот проект дополняет набор социальных услуг, который предоставляется федеральным льготникам в соответствии со 122-м Федеральным законом. Бла­годаря этому документу с 1 ян­варя 2007 года помимо необходимых лекарственных средств, которые бесплатно предоставляются по рецептам врача, льготники смогут получать медицинские изделия, а дети-инвалиды - специализированные продукты лечебного питания.

Сегодня в России насчитывается около 640 тысяч детей-инвалидов до 18 лет - для них это будет значимая помощь. Предполагается, что на реализацию данного закона потребуется около 1 млрд. 774 млн. рублей. При этом в среднем на каждого ребенка-инвалида придется по 2764 рубля.