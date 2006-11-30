В России опять грядет реформа льгот

Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ дает доста­точные полномочия регионам в сфере предоставления жи­лищно-коммунальных льгот. Для региональных льготников можно установить как форму предоставления льготы, так и ее объем. Для федеральных - только форму предоставления.

Татарстан и Тюменская область воспользовались этими полномочиями и монетизировали льготы. В этих регионах нет скидок в оплате за свет, тепло и др. в привычном смысле. Допустим, человеку положена льгота 50% по оплате коммунальных услуг. Ему приходит квитанция по оплате за услуги ЖКХ в полном объеме, но на банковский счет поступает необходимая сумма для компенсации.

Однако простая монетизация не решает всех проблем.

Как рассказывает руководитель проекта направления «Городское хозяйство» Фонда «Института экономики города» Марина Румянцева, в новом Жилищном кодексе сказано, что цены на содержание и ремонт жилых помещений устанавливают Товарищество собственников жилья (ТСЖ) или управляющие компании. Понятно, что стоимость за содержание и ремонт дома ТСЖ элитного дома выставят в разы больше, чем ТСЖ «хрущевки». К примеру, и в том и другом доме живут инвалиды, которым государство компенсирует 50% по оплате услуг ЖКХ. Однако размер скидки в денежном эквиваленте для льготников одной и той же категории будет значительно отличаться. Если эту 50% скидку перевести в денежный эквивалент, то получится, что те инвалиды, которые живут в лучших условиях, получат скидку больше, чем те, которые живут в плохих.

Есть и другая проблема, с которой столкнулись некоторые регионы. ТСЖ элитных домов не раскрывают свои расходы по оплате жилья, а именно на них необходимо предоставить льготы.

«В связи с этим в недалеком будущем возникнут сложности в планировании бюджетных средств, которые идут на компенсацию льгот на уровне субъекта федерации. Представьте, у каждого дома будут свои цены. Их необходимо получить от множества управляющих организаций или ТСЖ. Собрать информацию, кому, какую льготу и в какой форме предоставить, будет сложно», - считает Марина Румянцева.

Многие регионы решили не ждать и самостоятельно вводят иные формы предоставления льгот гражданам.

«В этих регионах ЖКХ полностью избавлено от несвой­ственных ему социальных функций, - говорит Марина Румянцева. - Но надо не просто монетизировать льготы «один в один», как в Татарстане, а пойти по пути Тверской области. Там «по коммуналке» перешли на единые денежные выплаты для региональных льготников. Считаю, что подход к защите льготников должен быть особый. Инвалиду - одна сумма, ветерану труда - другая. Или воспользоваться стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг, исходя из которого в настоящее время граждане получают субсидии.

Кроме названных регионов, льготы монетизированы в Ленинградской области. В рамках республиканского эксперимента это частично делает Чувашия, где репрессированным гражданам выплачивают единую денежную выплату взамен всех натуральных льгот в размере 1000 рублей ежемесячно.

С 2007 года переходит на монетизацию льгот по ЖКХ Ростовская область. Многие регионы также готовы участвовать в федеральном эксперименте. Но не могут, не получив добро от правительства, которое, к сожалению, пока молчит.