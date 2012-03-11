Тратим по-новому

Правительство РФ расширило возможности использования материнского капитала. Отныне средства сертификата можно тратить на плату за детский сад.

Новый порядок восполняет пробел, который существенно ограничивал родителей, решивших потратить деньги на образование ребёнка. Согласно прежней редакции правил, деньги могли быть потрачены на обучение либо в школе, либо в колледже или вузе. Теперь в список разрешённых расходов включено и пребывание в дошкольном учреждении (как частном, так и муниципальном).

Родителям, выбравшим «дошкольный» вариант, придётся предоставить в ПФР два дополнительных документа. Во-первых, потребуется договор между держателем сертификата и дошкольным учреждением, которое готово принимать плату «материнскими» деньгами. Во-вторых, необходимо будет предоставить документ из садика с расчётом размера ежемесячной платы. Обращаем внимание, что на руки родителям деньги не выдадут: оплата будет производиться отделением ПФР по безналичному расчёту.