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Дорога без хлопот

№ 45(286) от 17.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Дорога без хлопот

Правительство РФ изменило правила бесплатного проезда и выплаты транспортных компенсаций некоторым категориям граждан.

С начала ноября упрощён порядок выплаты компенсации за проезд к месту отдыха и обратно для неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Согласно прежним правилам, при оформлении компенсации у пенсионера требовали не только билет, но и документ, подтверждающий факт пребывания на отдыхе. В качестве такого подтверждения принимались гостиничные чеки, путёвки, свидетельства о временной регистрации по месту пребывания (если, например, гражданин во время отпуска гостил у родственников). У тех, кто организовывал свой отдых самостоятельно, часто возникали сложности. Постановление Правительства РФ №863 от 26.10.2011 г. устраняет эту проблему. К заявлению на выплату компенсации достаточно будет приложить проездные документы, а в самом заявлении указать место отдыха.

Немаловажная «проездная» поправка принята и в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации. Эта категория имеет право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Раньше ездить «за казённый счёт» разрешалось только в поездах, а пользоваться авиационным транспортом можно было только в том случае, если в районе проживания нет железнодорожного сообщения. Этот порядок изменён. Согласно Постановлению Правительства РФ №871 от 27.10.2011 г., возможность полететь на самолёте появляется в том случае, если авиабилет стоит меньше, чем железнодорожный.

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