Детская доля

Минфин России уточнил правила получения налогового вычета при покупке жилья. Разъяснения коснулись ситуаций, когда новоиспечёнными собственниками наряду со своими родителями становятся и несовершеннолетние дети.

Поводом к появлению разъяснений стала поступившая в Минфин жалоба на типичную проблему: сотрудники налоговой инспекции отказались оформлять налоговый вычет на долю в квартире, которая оформлена на детей покупателя. В Письме от 24.10.2011 г. № 03-04-05/9-771 ведомство указало, что такая позиция незаконна. Это подтверждается Постановлением Конституционного суда РФ от 13.03.2008 г. Оно гласит, что вычет должен быть предоставлен покупателю исходя и из доли родителя, и из доли детей. Поэтому возраст владельца доли не имеет значения.