Цена информации

Получать сведения о работе органов государственной власти любого уровня (от федерального до муниципального) отныне можно лишь в ограниченных количествах. Правительство РФ закрепило максимальный объём информации, которая будет предоставлена гражданам бесплатно. За доступ к сведениям «сверх лимита» придётся заплатить.

Расценки установлены и для ситуаций, когда информация предоставляется на бумаге, и для «электронного» общения. Если объём предоставляемой «бумажной» информации превышает 20 страниц формата А4, за каждый дополнительный лист придётся заплатить 10 рублей. Шестая и последующие страницы формата А3 обойдутся в 20 рублей за каждую. В электронном виде бесплатно передадут только файлы, «вес» которых не превышает 1 мегабайт. Такие сведения перешлют заявителю на электронный адрес. Более «тяжёлую» информацию будут записывать на диск или флеш-карту, которые «поедут» к заявителю по обычной почте. Расходы на пересылку в этом случае ложатся на того, кто запрашивал сведения.

Носитель для записи информации можно либо предоставить в учреждение самостоятельно, либо там же приобрести.