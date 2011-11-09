Корректировки – вне закона!

Минрегионразвития разъяснило порядок проведения корректировок размера платы за коммунальные услуги. Проводить их можно только в том случае, если многоквартирные дома не оборудованы общедомовыми приборами учёта.

Согласно Письму Минрегионразвития от 4 октября 2011 г. №27005-АП/14, начисление корректировок жителям домов без общедомовых приборов учёта неправомерно с 6 июня 2011 года – после вступления в силу новых Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. Ранее жители оплачивали коммунальные услуги по нормативам и раз в квартал платили корректировку. Она складывалась из разницы между платежами, которые внесли жители, и суммой, которую выставляла управляющей компании ресурсоснабжающая организация. Пункт, определяющий «корректировочный» порядок в отношении домов без счётчиков, был исключён из новой версии Правил. Поэтому, как гласит письмо, выставление гражданам любых дополнительных платежей за коммунальные услуги по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и электроснабжению в многоквартирном доме, не оборудованном общедомовым прибором учёта, в настоящий момент не предусмотрено и, как следствие, незаконно.