Дом на бесплатной земле

В Минрегионразвития России окончательно определились, какие именно жилищные кооперативы смогут рассчитывать на получение бесплатной земли под строительство многоквартирных домов. В августе были внесены соответствующие поправки в закон «О содействии развитию жилищного строительства». Сейчас ведомство подготовило проект Приказа, который регламентирует порядок выделения участков.

Согласно документу, право на бесплатную землю имеют кооперативы, куда входят работники ГУПов, которые являются научными организациями, научные сотрудники исследовательских институтов и вузов, военные-контрактники, многодетные семьи. Также в перечне есть строка «молодые семьи». К этой категории относятся супружеские пары (или одинокие родители) с детьми, где отец и мать не старше 35 лет. Для учёных существует ограничение – обязательный стаж научной работы не менее 5 лет. Кроме того, в кооператив не примут граждан, у которых уже есть арендованные или полученные в собственность земельные участки под жилищное строительство.