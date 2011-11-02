Виртуальный билет станет реальностью

Электронные билеты на поезд скоро перестанут быть экзотикой и обретут те же юридические свойства, что и традиционные бумажные. В частности, электронный «проездной» можно будет без проблем аннулировать через Интернет, совместить покупку билета с регистрацией на поезд и получить оплату командировки, предъявив в бухгалтерию полученный по электронной почте купон без кассового чека. По планам ОАО «РЖД», все эти новшества станут доступны пассажирам уже весной.

Сейчас проезд в поезде по электронному билету связан с рядом дополнительных сложностей, которых не знают обладатели билетов обычных.

Строго говоря, пока через сайт можно только забронировать поездку и получить специальный купон как подтверждение такой брони. Сдать или переоформить заказанный по Интернету билет не так легко: нужно обратиться в кассу, где проездной документ сначала напечатают на обычном бланке и только потом аннулируют или заменят. Оплачивать электронный билет после заказа и регистрироваться тоже нужно в специальной кассе.

Планируется, что все эти услуги в ближайшее время уйдут в виртуальное пространство. Например, расплачиваться можно будет банковской картой прямо в момент заказа билета. Сейчас в РЖД разрабатывают соответствующее программное обеспечение.

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