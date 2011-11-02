Свои не пройдут – 2

Президент РФ уточнил ограничения по приёму родственников муниципальных чиновников на работу в органы власти («АН подробно писали об этом в одном из последних номеров). Соответствующий закон был подписан на днях.

Напомним, что ключевые изменения в закон «О муниципальной службе» были внесены в октябре. Они предусматривали, что в должности муниципального служащего будет отказано, если потенциальному сотруднику предстоит находиться в непосредственном подчинении у супруга, родителей, братьев, сестёр или детей (а также родителей, братьев, сестёр или детей своей «второй половины»). Спустя некоторое время законодатели разглядели в «свежей» норме нюанс, который позволит легко её обойти. По действующим правилам под понятие «муниципальный служащий» формально не подпадает глава муниципального образования. Теперь это противоречие устранено: запрет на «родственные связи» с руководителем муниципалитета прописан отдельной строкой.