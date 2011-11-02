Будьте здоровы, граждане!

На днях Госдума приняла в третьем чтении многострадальный проект закона «Об основах охраны здоровья граждан». Наверное, ни один законопроект за последние 10 лет не вызвал столько споров и скандалов – достаточно вспомнить выступление Леонида Рошаля в апреле этого года («АН» подробно писали об этом в материале «Здравозахоронение», №15 от 20.04.2011 г.). Тем не менее в конце октября глава Комитета Госдумы по охране здоровья Ольга Борзова заявляла: все противоречия между сторонниками и противниками закона успешно преодолены. И поэтому почти готовый документ устраивает и руководителей здравоохранения, и врачей, и пациентов, и экспертов. «АН» решили выяснить, так ли это.

Долгое обсуждение законопроекта обогатило русский язык труднопроизносимым словечком «пациентоориентированный». Именно так охарактеризовала закон министр здравоохранения и социального развития Т. Голикова. По мнению чиновников, Россия ещё не видела документа, который столь тщательно учитывал бы потребности граждан. Действительно, закон включает в себя ряд новелл, которые на первый взгляд делают российскую систему здравоохранения более прогрессивной. Например, Мин­здравсоцразвития впервые берётся обеспечивать паллиативную помощь (уход за пациентами, чьё выздоровление уже невозможно). Кроме того, как утверждают авторы закона, должны «праздновать победу» те, кто отстаивал интересы граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Обеспечение таких больных лекарствами теперь тоже стало государственной задачей. Кроме того, появляются дополнительные гарантии и у «обычных» больных, которым в ходе лечения не подошёл тот или иной препарат. Чиновники обещают, что при необходимости будет бесплатно проведена замена такого лекарства на другой, возможно, более дорогой, препарат, пусть даже и не входящий в список жизненно необходимых и важных.

Система здравоохранения не избежала и «административных» перемен. Так, муниципальных поликлиник и больниц будет мало. Все учреждения будут подчиняться непосредственно региональным властям и ими же финансироваться – за исключением тех, которые договорятся с региональными властями и оставят эти полномочия у себя (эту возможность законопроект предусматривает). Это, по задумке разработчиков, должно положительно сказаться на эффективности управления здравоохранением и качестве медпомощи.

«Нынешний вариант гораздо лучше, чем тот, что был представлен ко второму чтению изначально, – сообщил «АН» Леонид Рошаль. – Безусловно, до идеала пока далеко. Но я считаю, что в нынешнем виде закон может быть принят».

Такая позиция, безусловно, не может не льстить Минздраву. Тем не менее эту точку зрения разделяют не все. Главная претензия звучит угрожающе ясно: новые правила запускаются в работу в тех же условиях хронического недофинансирования, в которых отечественное здравоохранение живёт уже третий десяток лет.

«Документу не хватает чётко прописанных гарантий того, что бюджетное обеспечение здравоохранения будет достаточным, а за расходованием средств установят жёсткий и грамотный контроль, – говорит Гузель Улумбекова, руководитель Ассоциации медицинских обществ по качеству медпомощи. – Так было с 2006 года, когда реализовывался нацпроект «Здоровье» – и принёс, надо отметить, неплохие результаты. Кроме того, логично и разумно было бы ввести норму, гласящую, что расходы на медицину не могут быть ниже определённого процента от ВВП. Так сделано во многих европейских государствах. В конце 90-х годов в России обсуждалась Концепция развития здравоохранения, куда был включён такой пункт. Сейчас об этом нет и речи. А если нет денег, все обещанные новшества останутся лишь декларацией».

Как ни парадоксально, правоту эксперта, сами того не желая, подтверждают и разработчики закона. В частности тем, что самые «яркие» полномочия – вроде обеспечения орфанными препаратами и паллиативной помощи переданы на уровень субъектов. А между тем, в 90% из них сегодня не хватает средств, чтобы обеспечить существующие программы бесплатной медицинской помощи, не говоря уже о новых полномочиях. В целом по стране дефицит составляет почти 340 млрд. рублей, а дополнительных средств ОМС за счёт увеличения тарифов страховых взносов, еле хватит, чтобы покрыть половину этого дефицита. А значит, высока вероятность того, что увеличения доступности медпомощи либо не будет вовсе, либо будет, но настолько мизерное, что назвать это «достижением российской социальной политики» попросту язык не повернётся.

«Наш опыт показывает, что любые деньги всегда нужно выпрашивать, – рассуждает Екатерина Чистякова, исполнительный директор благотворительного фонда «Подари Жизнь!». – Поэтому не исключаю, что та же паллиативная помощь станет предметом торговли. То есть региональные Минздравы будут долго выяснять, что в неё включать». Так что появление строчки в законе вовсе не означает, что проблема решена и можно жить спокойно.

«Местные власти сегодня с трудом справляются с нынешними обязанностями по лекарственному обеспечению! – считатет Давид Мелик-Гусейнов, эксперт в области фармацевтики. – Сейчас российское регионы захлестнула волна нелепых судебных процессов, когда граждане в суде отстаивают своё право на получение бесплатного лекарства. И в большинстве случаев выигрывают, но лекарства всё равно не получают: ведь после решения суда деньги в региональной казне не появятся. А теперь такие ситуации будут только множиться».