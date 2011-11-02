//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Будьте здоровы, граждане!

Главный «медицинский» законопроект по-прежнему плох?

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Будьте здоровы, граждане!

На днях Госдума приняла в третьем чтении многострадальный проект закона «Об основах охраны здоровья граждан». Наверное, ни один законопроект за последние 10 лет не вызвал столько споров и скандалов – достаточно вспомнить выступление Леонида Рошаля в апреле этого года («АН» подробно писали об этом в материале «Здравозахоронение», №15 от 20.04.2011 г.). Тем не менее в конце октября глава Комитета Госдумы по охране здоровья Ольга Борзова заявляла: все противоречия между сторонниками и противниками закона успешно преодолены. И поэтому почти готовый документ устраивает и руководителей здравоохранения, и врачей, и пациентов, и экспертов. «АН» решили выяснить, так ли это.

Долгое обсуждение законопроекта обогатило русский язык труднопроизносимым словечком «пациентоориентированный». Именно так охарактеризовала закон министр здравоохранения и социального развития Т. Голикова. По мнению чиновников, Россия ещё не видела документа, который столь тщательно учитывал бы потребности граждан. Действительно, закон включает в себя ряд новелл, которые на первый взгляд делают российскую систему здравоохранения более прогрессивной. Например, Мин­здравсоцразвития впервые берётся обеспечивать паллиативную помощь (уход за пациентами, чьё выздоровление уже невозможно). Кроме того, как утверждают авторы закона, должны «праздновать победу» те, кто отстаивал интересы граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Обеспечение таких больных лекарствами теперь тоже стало государственной задачей. Кроме того, появляются дополнительные гарантии и у «обычных» больных, которым в ходе лечения не подошёл тот или иной препарат. Чиновники обещают, что при необходимости будет бесплатно проведена замена такого лекарства на другой, возможно, более дорогой, препарат, пусть даже и не входящий в список жизненно необходимых и важных.

Система здравоохранения не избежала и «административных» перемен. Так, муниципальных поликлиник и больниц будет мало. Все учреждения будут подчиняться непосредственно региональным властям и ими же финансироваться – за исключением тех, которые договорятся с региональными властями и оставят эти полномочия у себя (эту возможность законопроект предусматривает). Это, по задумке разработчиков, должно положительно сказаться на эффективности управления здравоохранением и качестве медпомощи.

«Нынешний вариант гораздо лучше, чем тот, что был представлен ко второму чтению изначально, – сообщил «АН» Леонид Рошаль. – Безусловно, до идеала пока далеко. Но я считаю, что в нынешнем виде закон может быть принят».

Такая позиция, безусловно, не может не льстить Минздраву. Тем не менее эту точку зрения разделяют не все. Главная претензия звучит угрожающе ясно: новые правила запускаются в работу в тех же условиях хронического недофинансирования, в которых отечественное здравоохранение живёт уже третий десяток лет.

«Документу не хватает чётко прописанных гарантий того, что бюджетное обеспечение здравоохранения будет достаточным, а за расходованием средств установят жёсткий и грамотный контроль, – говорит Гузель Улумбекова, руководитель Ассоциации медицинских обществ по качеству медпомощи. – Так было с 2006 года, когда реализовывался нацпроект «Здоровье» – и принёс, надо отметить, неплохие результаты. Кроме того, логично и разумно было бы ввести норму, гласящую, что расходы на медицину не могут быть ниже определённого процента от ВВП. Так сделано во многих европейских государствах. В конце 90-х годов в России обсуждалась Концепция развития здравоохранения, куда был включён такой пункт. Сейчас об этом нет и речи. А если нет денег, все обещанные новшества останутся лишь декларацией».

Как ни парадоксально, правоту эксперта, сами того не желая, подтверждают и разработчики закона. В частности тем, что самые «яркие» полномочия – вроде обеспечения орфанными препаратами и паллиативной помощи переданы на уровень субъектов. А между тем, в 90% из них сегодня не хватает средств, чтобы обеспечить существующие программы бесплатной медицинской помощи, не говоря уже о новых полномочиях. В целом по стране дефицит составляет почти 340 млрд. рублей, а дополнительных средств ОМС за счёт увеличения тарифов страховых взносов, еле хватит, чтобы покрыть половину этого дефицита. А значит, высока вероятность того, что увеличения доступности медпомощи либо не будет вовсе, либо будет, но настолько мизерное, что назвать это «достижением российской социальной политики» попросту язык не повернётся.

«Наш опыт показывает, что любые деньги всегда нужно выпрашивать, – рассуждает Екатерина Чистякова, исполнительный директор благотворительного фонда «Подари Жизнь!». – Поэтому не исключаю, что та же паллиативная помощь станет предметом торговли. То есть региональные Минздравы будут долго выяснять, что в неё включать». Так что появление строчки в законе вовсе не означает, что проблема решена и можно жить спокойно.

«Местные власти сегодня с трудом справляются с нынешними обязанностями по лекарственному обеспечению! – считатет Давид Мелик-Гусейнов, эксперт в области фармацевтики. – Сейчас российское регионы захлестнула волна нелепых судебных процессов, когда граждане в суде отстаивают своё право на получение бесплатного лекарства. И в большинстве случаев выигрывают, но лекарства всё равно не получают: ведь после решения суда деньги в региональной казне не появятся. А теперь такие ситуации будут только множиться».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Политика

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//Здоровье

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Эксперты заявили, что некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя, как утверждают специалисты, даже развитие смертельных заболеваний.

//Новости партнеров

//Происшествия

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Руководитель пресс-службы администрации города Дзерасса Дзестелова рассказала, что во Владикавказе произошла массовая драка на распродаже одежды. По её словам, помещение было полностью заполнено, а некоторые люди защищали свои вещи от соперников.

//Политика

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила заявление известной телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, которое она сделала в эфире украинского радио.

//Новости СМИ2

//В мире

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби рассказал в своей книге о том, как президент РФ Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта за два дня до 11 сентября 2001 года.

//В мире

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

Ландшафт норвежского архипелага Шпицберген претерпевает большие изменения. В городе Лонгйире на кладбище начали обнажаться могилы. Об этом поведал в интервью NTD настоятель местного храма.

//В мире

В Рижском порту новый председатель правления

В Рижском порту новый председатель правления

Председателем правления Рижского свободного порта утвержден мэр Риги Олег Буров. Градоначальник был утвержден сегодня, 5 сентября, на очередном заседании правления порта. За него проголосовало большинство.

//Происшествия

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В городе Иокогама поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, сообщает в четверг телеканал NHK. По данным местных властей, ранения могли получить порядка 30 человек.

//Культура

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена народного артиста СССР и актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова опровергла информацию о частичном параличе мужа. По её словам, состояние актёра остаётся стабильно тяжелым.

//Шоу-бизнес

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица Согдиана, которая месяц назад стала третий раз мамой, начала худеть сразу после родов. Знаменитость рассказала, что смогла сбросить десять килограммов за короткий промежуток времени.

//Новости партнеров

//Наука

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Ученые из США выяснили, что белки часто "подслушивают" птичье пение и используют его в своих личных целях. Статья о данном исследовании была опубликована в научном журнале PLOS ONE.

//Политика

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на российском истребителе Су-57. Пилот рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения.

//Происшествия

У берегов Крыма затонул прогулочный катер

У берегов Крыма затонул прогулочный катер

У побережья крымского курортного города Судак затонуло прогулочное судно. Об этом в четверг, 5 сентября, журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов, передает Интерфакс.

//Происшествия

В Волжском водитель сбил двоих детей на переходе около школы

В Волжском водитель сбил двоих детей на переходе около школы

В четверг, 5 сентября, в городе Волжский Волгоградской области легковой автомобиль сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе около школы. Инцидент произошёл в 18.45 (17.45 мск).

//Общество

Женщина родила после смерти мозга

Женщина родила после смерти мозга

В больнице польского города Краков женщина смогла родить ребёнка через 56 дней после смерти мозга. Отмечается, что пациентrу на 20-й неделе беременности доставили в клинику в тяжёлом состоянии.

//Шоу-бизнес

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон стала героиней октябрьского выпуска глянца. Она снялась сразу для пяти обложек. Однако фанаты возмущены тем, что ее отретушировали до неузнаваемости.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
3

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25
4

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
5

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры