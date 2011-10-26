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В Политехе развернулась «борьба противоположностей»

№ 42(283) от 27.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]

В Политехе развернулась «борьба противоположностей»

Две недели назад в «АН» была опубликована статья «Чёрная тень Чубайса упала на Политех». В ней мы рассказали нашим читателям о странном положении, в котором оказался Политехнический музей. С одной стороны, сейчас идёт речь о превращении Политеха в современный музей науки. С другой стороны, способы осуществления этого проекта настораживают. Нынешние руководители музея не согласились с нашим взглядом на ситуацию и прислали в редакцию опровержение.

Главному редактору газеты «Аргументы недели» господину А.И. Угланову

Уважаемый Андрей Иванович!

Благодарим «Аргументы недели» за интерес, проявленный к работе Политехнического музея. К сожалению, в статье «Чёрная тень Чубайса упала на Политех», опубликованной в издании «Аргументы недели» от 12 октября, имеются неточности, которые искажают существующую ситуацию и порочат деловую репутацию Политехнического музея.

Мы крайне огорчены тем, что автор статьи Надежда Ларина не сочла нужным обратиться за комментариями в пресс-службу музея, а доверилась информации из неофициальных и, судя по допущенным в статье фактическим ошибкам, недостоверных источников… Отметим лишь отдельные фразы, не соответствующие действительности.

1. Цитата из статьи:

«Проект реконструкции был полностью готов… концепция принята Минкультом».

Факт: Проект, о котором идёт речь, был подготовлен в 2005 году, получил отрицательную рецензию и был отправлен на кардинальную переработку.

2. Цитата из статьи:

«В качестве Концепции развития музея теперь выступает разработка британской компании Event Communications, утверждённая министром культуры без всякого обсуждения».

Факт: Концепция, подготовленная Event Communications, неоднократно обсуждалась как на попечительском совете музея под руководством первого заместителя председателя правительства России И.И. Шувалова, так и в публичном формате с участием музейных специалистов, представителей Министерства культуры, архитекторов и журналистов в декабре 2010-го и феврале 2011 года.

3. Цитата из статьи:

«Вернётся ли музей на своё историческое место, можно только гадать».

Факт: Существует Постановление Правительства РФ №665 от 2.09.2010 года «О развитии федерального государственного учреждения культуры «Политехнический музей», где говорится: «Осуществить в 2010–2016 годах… реконструкцию и реставрацию с приспособлением для музейного использования объекта федерального государственного учреждения культуры «Политехнический музей», находящегося в ведении Министерства культуры Российской Федерации, расположенного в г. Москве, Новая площадь, д. 3/4. Из формулировки очевидно, что здание реконструируется для нахождения в нём музея, а не какой-либо ещё организации.

4. Цитата из статьи:

«Несмотря на наличие готового проекта, Фонд почему-то решил провести новый конкурс».

Факт: Как уже упоминалось в п. 1, упомянутый проект получил отрицательную рецензию государственной экспертизы.

5. Цитата из статьи:

«И что думает об этом Минкульт, полностью отстранившийся от решения проблемы?»

Факт: В Попечительский совет, принимающий основные решения по развитию Политехнического музея, входит лично министр культуры А.А. Авдеев, ввиду чего говорить об «отстранении» Министерства культуры неправомерно.

Несмотря на произошедшее недоразумение, выражаем готовность предоставлять информацию о музее для более полного и всестороннего обсуждения темы.

Генеральный директор Политехнического музея Б.Г. Салтыков

Получив опровержение, мы не могли не спросить мнения людей, имеющих прямое отношение к описанным в статье событиям. Приводим их высказывания.

Анна Клюкина, член Президиума Союза музеев России, генеральный директор Музея Дарвина:

– Обсуждения, о которых говорят авторы опровержения, действительно были. Но они носили, на мой взгляд, формальный характер. Я принимала участие в одном из них. Могу точно сказать, что времени на полноценное ознакомление с проектом Event Communications (который, к слову, представляет собой две увесистые книги) у приглашённых экспертов не было: его разослали практически перед самым заседанием.

В ходе обсуждения прозвучало немало справедливой критики. В частности, эксперты возражали против попыток раздробить экспозицию, добавив к нынешнему историческому зданию ещё две площадки – на Воробьёвых горах и в Сколково. Выступил канадский профессор, сказавший, что не представляет себе, как такой проект может быть реализован. Но к этим мнениям не прислушались.

Геннадий ЗУБАРЕВ, бывший заместитель генерального директора Политехнического музея по строительству (ушёл в декабре 2010 года):

– Готов изложить своё видение ситуации с «отклонённым проектом» и поддержать редакцию «АН», абсолютно правильно описавшую сложившееся положение.

В 2005 году проекта реконструкции как такового ещё не было – он только разрабатывался, что может подтвердить тогдашний руководитель музея Гурген Григорьевич Григорян. Специалисты Госэкспертизы получили проект в декабре 2009 года. Все принципиальные решения были одобрены: проведение работ в три очереди в течение 4,5 года, увеличение площади на 10 тыс. кв. метров. Тем не менее замечания были. Однако основных параметров (архитектурных и инженерных) претензии не касались. Речь шла о недочётах, связанных с пожарной безопасностью помещений и организацией общественного питания. Генпроектировщик устранил все недостатки. Но к этому моменту в музее сменилось руководство. Проект не был передан на повторное рассмотрение, все работы были приостановлены.

Гурген Григорян, директор Политехнического музея в 1986–2010 годах:

– Я считаю, что опасения по поводу возврата музея на прежнее место небезосновательны. На сегодняшний день неочевидно, будет ли в точности исполнено упомянутое авторами распоряжение правительства.

Во-первых, не прислушались к тем, кто предлагал проводить реконструкцию, не закрывая музей для посетителей, а лишь перемещая экспозицию из зала в зал. Нынешний проект реконструкции предусматривает полный вывоз экспонатов и библиотеки из здания на Новой площади.

Во-вторых, до конца не решён вопрос о размещении вывозимых фондов. Такое отношение к музейному достоянию настораживает. Хотя я очень хотел бы, чтобы после реконструкции национальный музей истории техники вернулся бы на своё место и продолжил служить людям.

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