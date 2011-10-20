Незащищенный труд

Если в прошлом году при каждой проверке государственной инспектор труда выявлял на предприятии в среднем по 5–6 нарушений трудового законодательства, то в нынешнем выявляет по10–12. Особенно обострилась ситуация с правами трудящихся осенью, когда завершились всевозможные сезонные приработки и люди оказались лицом к лицу с работодателем — таким, каков он есть.

Как пояснил «АН» руководитель Государственной инспекции труда (ГИТ) в Санкт-Петербурге Александр Кротов, наблюдается неуклонный рост обращений обиженных людей в эту инстанцию. В основном этот рост происходит на фоне обостряющихся противоречий между работником и работодателем, связанных с нарушением коллективного договора или его отсутствием.

С января по август нынешнего года ГИТ провела 3431 проверку и выявила при этом более 23 000 нарушений трудового законодательства — на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой актуальной проблемой стала задержка зарплат и несоблюдение срока выплаты окончательного расчета при увольнении, а также невыплата компенсации за неиспользованный отпуск. После этих проверок и выявления масштабных нарушений работодатели выплатили задержанные зарплаты без малого 4000 человек на общую сумму около 71 млн руб.

Всего же за 8 месяцев 2011 года государственными инспекторами труда было выдано работодателям 2774 обязательных предписания, а также оштрафовано порядка 1500 работодателей. Общая сумма штрафов, поступившая в бюджет, составила 9 128 000 руб.

Особое внимание Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге уделила охране труда: 1500 проверок, проведенных за 8 месяцев, были посвящены этой теме.

Что же выяснилось? Вскрыто 14 493 нарушения трудовых прав работников в сфере охраны труда. По этим случаям выданы 1422 предписания.

С начала 2011 года в нашем городе на производствах произошло 227 несчастных случаев, из которых 101 — со смертельным исходом, 118 — тяжелых и 8 — групповых. В прокуратуру направлено 307 материалов для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

Сделать труд более безопасным должно, как считают в инспекции, важное новшество — новый порядок аттестации рабочих мест по условиям труда. Этот порядок, утвержденный приказом Минздравсоцразвития, начал действовать с 1 сентября текущего года.

«Аттестация — это своего рода аудит на предприятии, — уточняет заместитель руководителя ГИТ Игорь Беляев. — Проходить аттестацию теперь должны все рабочие места, каждое — не реже раза в пять лет. При замене оборудования, техпроцесса, средств коллективной защиты, обязательна переаттестация».

Порядок, утвержденный министерством, устанавливает очень четкие процедуры. Например, процедуру гигиенической оценки условий труда, где расписано досконально, как измерять вредные факторы. То же самое касается оценки травмобезопасности (как проверять оборудование, здания, помещения, оснастку). Или как оценивать средства индивидуальной защиты. Завершается аттестация присвоением класса условий труда. При присвоении 4-го (опасного) класса работодатель обязан разработать меры по совершенствованию охраны труда на этом рабочем месте.

В новом порядке аттестации есть несколько совершенно непривычных для наших работодателей моментов, на них Игорь Беляев обращает особое внимание.

Аттестацию не имеют права проводить организации, афиллированные с предприятием, которому требуется эта процедура.

Приглашать можно только аккредитованные службы, список которых появился на официальном сайте Минздравсоцразвития (в Петербурге их 29).

Провести аттестацию теперь может не только питерская, но и любая региональная компания из 600 аккредитованных.

Более четко обозначен состав аттестационных комиссий — в них включаются представители заказчика, трудового коллектива, профсоюза, специалист по оплате труда.

Упрощенный порядок вводится для предприятий микро- и малого бизнеса.

Механизм аттестации рабочих мест в новых правилах прописан очень строго. Чтобы правила эти работали, нам всем важно этот документ изучить и не бояться требовать создания более безопасных условий труда.