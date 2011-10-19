Баллы будут править бал

Деление институтов и университетов на «хорошие» и «плохие» скоро может стать не только приметой негласного рейтинга вузов среди абитуриентов и их родителей. В ближайшее время такая градация окажется главным критерием для финансирования учебных заведений. Объём бюджетных вливаний будет зависеть от среднего числа баллов ЕГЭ у поступивших первокурсников. Об этом ректорам российских вузов на недавнем совещании сообщил министр образования и науки Андрей Фурсенко.

Инициатива «бюджетной революции» принадлежит лично Президенту РФ Дм. Медведеву. Он дал официальное поручение перестроить систему финансирования именно по такому принципу. Ежу понятно, что повеление выполнят с небывалым рвением. Но будет ли толк?

Власть имущие почему-то забыли об очевидной вещи. Применительно к вузовским специальностям понятия «непрестижный» и «невостребованный» катастрофически не совпадают. Престижны сегодня профессии экономиста, менеджера, рекламщика, юриста. Именно на таких факультетах высокий конкурс и, соответственно, высокий проходной балл по ЕГЭ. Однако об их переизбытке не говорит только ленивый. Востребованы вовсе не эти специалисты, а педагоги, инженеры-производственники, специалисты в области сельского хозяйства. Если эти вузы «обрадовать» сокращением финансирования, там не останется средств ни на полноценную научную работу (которая ведется несмотря ни на что), ни на достойную зарплату. Квалифицированные специалисты уйдут, справедливо посчитав унижением работу за гроши. В результате качество образования упадёт, а студентов, мотивированных на дальнейшую работу в данных сферах, станет ещё меньше. То есть та цель, которую декларируют реформаторы – эффективно расходовать деньги на высшее образование и в итоге насытить рынок труда нужными специалистами, – становится недостижимой.

Наряду с урезанием финансирования «несчастливым» вузам грозит сокращение контрольных цифр приёма (проще говоря, числа мест для первокурсников). На первый взгляд такой шаг вполне логичен. Число тех, кто пришёл по принципу «лишь бы приткнуться», наверняка уменьшится, а средний балл вырастет. Другой вопрос, что таких мер не понадобилось бы, если бы чиновники не на словах, а на деле взялись повышать престиж невостребованных, но необходимых стране профессий. Подняли бы зарплаты, усилили социальные гарантии квалифицированным инженерам, начали возрождать легкую промышленность. Но эти мысли к чиновникам почему-то не приходят.

Вывод прост и печален. Если власти решили окончательно добить систему подготовки необходимых стране специалистов, лучшего способа, чем выбранный, не найти. Только Фурсенко и компании придётся прекратить стоны о необходимости поднимать престиж учительской профессии и о дефиците толковых инженеров. Народ не поймёт, знаете ли…