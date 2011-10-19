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Школа мечты реальностью не станет

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Школа мечты реальностью не станет

С сентября нынешнего года вступили в силу обновлённые санитарные нормы и правила (СанПиН) для общеобразовательных школ. По замыслу разработчиков, документ призван сделать учебный процесс более комфортным. Однако стремление «сделать как лучше» завело авторов  слишком далеко. Новый СанПиН получился столь «идеальным», что в России вряд ли найдётся хоть одна школа, в которой получится полностью соблюсти предъявленные требования.

Всё до мелочей

Документ регулирует огромное количество параметров – от расположения земельного участка для возведения школы до цвета классной доски. Детально прописаны требования к школьному зданию, прилегающей территории, температуре воздуха, влажности, освещённости в помещении. Все это было и в старом СанПиНе и по большому счёту осталось без изменений. Зато требования, посвящённые школьной гигиене, заметно обновились. Большой раздел теперь посвящён школьным туалетам. Указывается, что их должно быть два на каждом этаже (для мальчиков и девочек). Количество сантехники тоже строго регламентировано. Школе полагается иметь по одному унитазу на каждых 20 девочек и на 30 мальчиков («сильному полу» кроме прочего полагаются ещё и писсуары – по одному на каждых 30 человек). Кроме того, теперь в учебных заведениях необходимы биде в туалетах для старшеклассниц и душевые кабинки в раздевалках при физкультурном зале.

Самой обсуждаемой стала норма, регулирующая работу групп продлённого дня. Отныне для остающихся в продлёнке первоклассников обязателен дневной сон. Поэтому в школе должны быть спальни – отдельно для мальчиков и для девочек. Иначе работа группы продлённого дня оказывается незаконной.

Ещё одно яркое новшество – требование к оборудованию кабинетов. Следуя новым правилам, директорам учебных заведений придётся отправить на помойку едва ли не всю школьную мебель. Столам и стульям отныне необходим механизм регулировки по росту ученика. Парты обязательно должны иметь наклонную столешницу, а младшеклассникам рекомендованы одноместные столы.

Из области фантастики

После вступления в силу новых норм «вне закона» оказались не только старые школы, где оборудовать, скажем, спальни для первоклашек нельзя из-за проекта здания. Например, в райцентре Уинское Пермского края школа открылась 1 сентября этого года. На первый взгляд здесь всё как полагается: мультимедийное оборудование в кабинетах, просторные классы, современный пищеблок. Только от придирок Роспотребнадзора учебное заведение, увы, всё равно не застраховано.

«На строительство школы были выделены определённые средства, причём в тот момент, когда новые нормы ещё не действовали, – объясняет директор школы Татьяна Белобородова. – В итоге число унитазов «на душу населения» у нас норме не соответствует, спальни для групп продлённого дня не предусмотрены. Так что лицензирования мы побаиваемся».

По словам Белобородовой, работать по новому порядку крайне неудобно. Норма, предписывающая младшеклассникам работать за одноместными партами, сыграла с педагогами и учениками злую шутку.

Эти парты, как выразилась директор, «разбредаются по классу». Они очень лёгкие, и дети постоянно их задевают – в особенности во время перемен. Такая парта от небольшого толчка «уедет» чуть ли не на другой конец кабинета. А прикреплять их к полу запрещает тот же документ.

С мебелью хлопот ещё больше. Денег на то, чтобы заменять прежние плоские столы на наклонные, в школах нет. И вряд ли появятся: если парта прежней конструкции стоит около 2 тыс. руб., то за новую придётся выложить в три раза больше. При этом подавляющее большинство школ с удовольствием потратило бы деньги на решение более важных проблем.

«Нам не новые столы нужны, а новое здание, – говорит Светлана Горячева, завхоз школы №102 в г. Перми. – По стенам в прошлом году пошли трещины, срочно требуется укрепление фундамента. Вот на что нужно тратиться! Но денег пока не выделили. А вы нам – про столы…»

Дополнительный аргумент

Головной болью для педагогов стало распоряжение в обязательном порядке проводить три урока физкультуры в неделю (вместо прежних двух) во всех классах – с первого по одиннадцатый. Площадей стало катастрофически не хватать. Поэтому даже в новой Уинской школе в зале одновременно занимаются два класса – например первый и восьмой. Очевидно, что такая ситуация противоречит здравому смыслу, но нарушить приказ «свыше» нельзя.

Надо отметить, что введение дополнительных уроков физкультуры горячо поддерживали ученые из НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН, принимавшие участие в разработке новых норм. Однако воплощение этой идеи их обескуражило. Как рассказала «АН» научный сотрудник НИИ Марина Степанова, эта идея обсуждалась очень долго. При этом специалисты никогда не выступали за увеличение количества «физкультурных» часов в рамках учебного времени. В частности, предлагалось перенести их во внеурочную деятельность. Однако Минобрнауки «продавил» свой вариант.

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