Медпомощь без бумажки

Федеральный фонд ОМС уточнил порядок оказания медпомощи гражданам, не имеющим на руках полиса обязательного медицинского страхования. Разъяснения касаются случаев, когда срок действия прежнего документа истёк, гражданин подал заявление на изготовление нового полиса и при этом потерял временное свидетельство, подтверждающее процесс оформления.

Принципы действия в подобных ситуациях описаны в Письме Федерального фонда обязательного медицинского страхования №5530/30-3 от 02.09.2011 «О временных свидетельствах». Оно гласит, что утерянный документ не восстанавливается, однако отказать в медпомощи гражданину в любом случае нельзя. Организацию работы с такими пациентами должны взять на себя территориальные фонды ОМС и страховые компании.