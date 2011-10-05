Прибавка с душком

В течение нынешнего года и президент, и премьер-министр были чрезвычайно щедры на обещания студентам. Руководители страны неоднократно заявляли, что с сентября все российские студиозусы получат прибавку к стипендии. Сначала было обещано поднять выплату на 6,5%, потом речь пошла об увеличении на 9%. Однако наступивший учебный год обернулся неожиданным конфузом. Из регионов валом посыпались тревожные сообщения: обещанного повышения по непонятным причинам не произошло.

Без инструкций – никуда?

Право студента на стипендию и её минимальный размер (1100 рублей) закреплены в законе «О высшем и послевузовском образовании». После озвученных обещаний все ждали, что цифра, которая значится в документе сегодня, будет заменена на увеличенную. Именно так было сделано три года назад, когда выплаты студентам подняли до нынешнего уровня. Однако в Минобрнауки пошли другим путём. Там подготовили документ, подразумевающий, что на 9% увеличивается не фиксированный размер стипендии, а только общероссийский стипендиальный фонд – расходы по соответствующей статье госбюджета на текущий год. Необходимые поправки в главный финансовый документ были внесены ещё в июне. Позже вузам перечислили деньги. Однако никто не объяснил, как необходимо ими распорядиться: то ли давать прибавку всем без исключения, то ли поощрять отличников и активистов, то ли вообще не трогать без дополнительных указаний.

Брать на себя инициативу ректораты не решились. В итоге поступившие средства «зависли» на счетах вузов, и обещанное повышение не состоялось. Информация об этом появилась в Интернете, а 22 сентября учащиеся РУДН спросили о причинах случившегося лично у Президента РФ: по иронии судьбы в тот день он проводил в университете совещание по вопросам социального обеспечения студентов. Президент был неприятно удивлён и велел министру образования и науки Андрею Фурсенко немедленно разобраться в ситуации.

На разгоревшийся скандал в Минобр­науки отреагировали в «лучших традициях». Уже вечером 22 сентября на сайте ведомства появилось информационное письмо. В нём вина за инцидент возлагалась исключительно на руководителей вузов, которые не сумели распорядиться своевременно поступившими средствами. Позже институтам и университетам всё же пришло распоряжение начать выплаты по своему усмотрению (хотите – поддерживайте всех, хотите – только избранных). По информации из вузов, сейчас деньги из «мёртвого груза» всё же начали превращаться в реальные прибавки.

«У нас буквально на днях появился приказ о повышении минимальной стипендии на 9%, – сообщил «АН» Сергей Карлыханов, председатель профкома студентов Башкирского государственного университета. – В нашем вузе прибавку получат все. Мы рады, что проблема решилась. Хоть 100 рублей, да наши!»

Ложки нашлись, но осадок остался

Несмотря на то что инцидент вроде бы исчерпан, неприятное ощущение от произошедшего упорно не исчезает. Так как закон о послевузовском образовании никто не менял, минимальный размер в любом случае останется прежним – 1100 рублей. Одобренные в июне поправки в бюджет увеличили стипендиальный фонд на 4 месяца (с сентября по декабрь). А это значит, что повышенную стипендию российские студенты будут гарантированно получать лишь до конца года. В проекте бюджета на 2012 год эти суммы пока предусмотрены, но неизвестно, останутся ли после окончательного утверждения документа.

Нежелание менять постоянную цифру в законе существенно снижает позитивный эффект от повышения. С минимальным размером стипендии связано множество других выплат. Например, социальная стипендия, которая, по закону «О высшем и послевузовском образовании», составляет 1,5 размера закреплённого законом студенческого пособия. Таким образом, если вуз решит пустить прибавку на поддержку отличников, «вес» социальной выплаты не изменится. Кроме того, от данной цифры зависят средства, перечисляемые вузам на массовую и спортивную работу со студентами. На каждого учащегося полагается выделять сумму, равную двум минимальным размерам стипендии. Таким образом, прибавка в 100 рублей на человека принесла бы вузу средней руки приличные деньги.

«Предвыборность» проведённого повышения подтверждается любопытным фактом. Как рассказал «АН» Владимир Марченко, руководитель Студенческого координационного совета Всероссийского профсоюза работников образования, в мае руководители страны пообещали, что наряду с девятипроцентным увеличением стипендии подрастет и общий стипендиальный фонд. Была обещана прибавка в 20%. Слова повисли в воздухе: этих денег в некоторых вузах не увидели до сих пор.

Интересно, увидят ли?