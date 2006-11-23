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Демографический капитал

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Демографический капитал
Спи, мой драгоценный

 

Коррупционный скандал, сотрясавший вотчину г-на Зурабова всю прошлую неделю, потребовал от министра здравоохранения предельной «социальной» концентрации. И он сконцентрировался. Все в его настрое свидетельствовало об исключительной важности принимаемой инициативы.

- Законопроект - фундаментальный, краеугольный камень демографической политики, разрабатываемой во исполнение поручений президента, - заявил министр.

Он также отметил значимость положения, наделяющего правом получения капитала женщин, не только родивших, но и усыновивших детей. Однако он предупредил, что право воспользоваться деньгами у матерей появится через три года после рождения малыша. Причем беспокоиться за частичное обесценивание внушительной суммы не стоит. Зурабов заверил, что инфляция обязательно будет учтена. А капитал как следствие - индексирован.

Вторившая Зурабову Екатери­на Лахова - руководитель Комитета по делам женщин семьи и детей - сообщила, что «сегодня двоих детей воспитывают всего лишь 15% российских семей». А число многодетных семей не достигает и 3%. Она уверена, что новый закон сработает на увеличение этих показателей статистики.

Выступая, Лахова не обошла вниманием и нравственную сторону использования материнского капитала. Как быть с деньгами, если ребенок не дожил до трехлетнего возраста? Ответ, содержащийся в законопроекте, по мнению депутата, «небесспорен». Согласно ему, право пользования капиталом в этом случае остается за матерью. Если, конечно, не она виновата в смерти своего ребенка. Однако предписание документа вызвало у Лаховой резонный вопрос: «Не увеличим ли мы такой мерой смертность детей до трех лет?» С учетом огромного числа (4 млн.) неблагополучных семей.

- Контроль за неблагополучными семь­ями не налажен. И на практике очень трудно доказать, что у матери был умысел на лишение ребенка жизни.

По мнению г-жи Лаховой, в формулировку этого положения необходимо внести соответствующие уточнения.

Общее одобрение депутатами концепции законопроекта столкнулось с неприятием его отдельных положений. Наибольшие сомнения законодателей вызвало отсутствие у закона обратной силы. Это значит, что претендовать на матпомощь не вправе те матери, многочисленные дети которых появились на свет до 2007 года (года вступления закона в силу). Впрочем, Екатерина Лахова обнадежила и их. По ее словам, «как только система материнского капитала заработает», можно будет подумать и о мерах поощрения для многодетных семей.

Геннадия Кулика (ЕР) возмутил трехгодичный срок «подступа» к капиталу. Он предложил разрешить семье воспользоваться хоть какой-нибудь частью денег сразу после рождения ребенка. А оппозиционеры протестовали против любых ограничений на реализацию субсидий.

Всех усмирил г-н Зурабов. Напомнив, что «львиная доля» работы над законопроектом еще впереди.

- Мы готовы к обсуждению и сейчас, и сразу же после принятия этого закона. Потому что его придется, вне всякого сомнения, еще совершенствовать.

 

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