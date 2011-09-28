Стипендия для ординатора

Госдума официально признала врачей-интернов и ординаторов учащимися, имеющими право на получение стипендии. Законопроект, закрепляющий такой порядок, прошёл второе чтение.

До рассмотрения законопроекта право молодых медиков на стипендии в нормативных актах не закреплялось. Теперь этот недочёт устранён. В первую очередь от нововведения выиграют те, кто проходит ординатуру и интернатуру не при медицинском вузе, а в учреждении дополнительного профессионального образования или в научном институте. Раньше этим категориям стипендия не полагалась. Размер выплаты определит правительство РФ. С июня 2011 г. он составляет 6,3 тыс. рублей в месяц, однако в будущем году сумма увеличится. Недавно Госдума приняла закон, увеличивающий стипендиальный фонд для интернов и ординаторов на 717 млн. рублей.