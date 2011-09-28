Приглашение к разговору

В сети Интернет началось публичное обсуждение проекта федерального закона «О социальном обслуживании населения». Поучаствовать в дискуссии можно до 5 октября.

Главная цель проекта – ввести на территории России общий стандарт социального обслуживания на дому (сейчас этот вопрос полностью отдан на откуп регионам). В частности, законодатели планируют установить рекомендуемый уровень расходов по «социальным» статьям и примерный перечень предоставляемых услуг. Власти субъектов при желании могут расширять федеральные гарантии.

Законопроект изобилует новшествами, которых не было в прежней версии документа. В частности, в нем появился пункт, регламентирующий предоставление социальных услуг за деньги. По мнению законодателей, платить за социальное обслуживание придется тем, чей доход как минимум в 1,5 раза выше прожиточного минимума в регионе. Кроме того, согласно законопроекту, доступ в сферу социального обслуживания отныне получат не только государственные, но и частные организации. Подробно ознакомиться с документом и оставить свои замечания можно на сайте http://s.zakon-fom.ru.