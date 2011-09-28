Бесплатная репетиция

Рособрнадзор уточнил порядок проведения репетиционных экзаменов, в ходе которых будущие выпускники отрабатывают навыки для предстоящей сдачи ЕГЭ.

Согласно рекомендациям ведомства, «тренировочные» ЕГЭ по тому или иному предмету нужно проводить не чаще чем один раз в течение учебного года. Для школьников, как особо подчеркивается, эти испытания должны быть бесплатными. Кроме того, запрещается «привязка» результатов тренировочного экзамена к текущим оценкам ученика. С подробностями можно познакомиться в Письме Рособрнадзора №10-383 от 23.08.2011 г. «По вопросу проведения репетиционных экзаменов для подготовки выпускников общеобразовательных учреждений к сдаче ЕГЭ».