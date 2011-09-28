Система «три в одном»

С 2012 г. гражданам России не придётся платить имущественные налоги по трём разным квитанциям. Федеральная налоговая служба объявила о введении единой квитанции по всем выплатам.

В новый документ будут включены земельный и транспортный налоги, также налог на имущество физических лиц. Квитанцию пришлют заказным письмом по почте или вручат плательщику лично в руки. Кроме того, в планах ФНС – изменение сроков уплаты различных налогов. Это делается, чтобы максимально сблизить выплатные периоды для этих трёх сборов.