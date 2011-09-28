Система «три в одном»
№ 38(279) от 29.09.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]
С 2012 г. гражданам России не придётся платить имущественные налоги по трём разным квитанциям. Федеральная налоговая служба объявила о введении единой квитанции по всем выплатам.
В новый документ будут включены земельный и транспортный налоги, также налог на имущество физических лиц. Квитанцию пришлют заказным письмом по почте или вручат плательщику лично в руки. Кроме того, в планах ФНС – изменение сроков уплаты различных налогов. Это делается, чтобы максимально сблизить выплатные периоды для этих трёх сборов.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес