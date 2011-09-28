Нездоровая обстановка

Недавно Фонд социального страхования России объявил об очередной корректировке, которая будет внесена в порядок оформления новых больничных листов. При этом, пока в ФСС ломают голову над совершенствованием «инновационных» форм, для врачей и пациентов бюллетени нового образца обернулись исключительно лишней головной болью.

Война с фальшивками

Главной целью нововведений руководство Фонда социального страхования провозгласило защиту от поддельных листков временной нетрудоспособности. В ФСС не раз говорили, что фальшивки наносят существенный ущерб бюджету фонда. Минувшим летом руководитель ФСС Сергей Афанасьев заявил, что из 130 млрд. рублей, ежегодно расходуемых на выплаты по больничным листам, 9 млрд. рублей (около 7%) уходят на оплату поддельных бюллетеней. Сначала главным способом борьбы с этой проблемой провозгласили расширение полномочий ФСС. Планировалось, что проверять подлинность бланков и оплачивать больничные будет не бухгалтерия предприятия, а непосредственно отделение Фонда («АН» подробно писали об этом в материале «ФСС чувствует фальшь» в сентябре прошлого года). Однако новые обязанности у фонда так и не появились, а борьба с фальшивками ограничилась появлением новых больничных.

Напомним, что новые бланки временной нетрудоспособности были введены в действие с 1 июля этого года. Бюллетень подрос до формата альбомного листа и обзавёлся дополнительной защитой от подделок (водяными знаками). Заполнять его отныне необходимо чёрной гелевой ручкой, тщательно выводя печатные буквы в специально отведённых клеточках (предполагается, что в дальнейшем бланки будут заполняться на компьютере и обрабатываться с помощью специальной программы). Вне закона оказались исправления. Если врач что-либо напутал, зачеркнуть ошибку и написать «исправленному – верить», как раньше, отныне нельзя. Необходимо оформлять новый бланк, а старый – списывать в особом порядке, составив специальный акт. На заполнение нового больничного уходит от 10 до 20 минут. В поликлиниках моментально выросли очереди, число ошибок резко увеличилось, и в полклиники потянулись не только те, кому необходимо оформить больничный лист, но и вчерашние пациенты, которым отказали в оплате неправильно заполненного бюллетеня.

Поправки не помогут?

Если верить представителям ФСС, последняя версия поправок в порядок заполнения больничных взялась, что называется, «не с потолка»: специалисты федерального ведомства собрали предложения своих региональных отделений, тщательно их проанализировали и систематизировали. В ближайшее время пакет поправок должен отправиться на утверждение в Минздравсоцразвития. Однако суть изменений, которые собирается внести ФСС, не вызывает ничего, кроме смеха. В частности, предлагается официально запретить (!)… прокалывать больничный лист степлером и ставить какие-либо печати, кроме гербовой или специально предназначенной для больничных листов. Все основные проблемы, связанные с больничными листами, так и остались без внимания.

«Убедительно просим заранее узнавать сокращённое название своей организации!» Такое объявление встречает пациентов около кабинета выдачи больничных листов в городской поликлинике №1 г. Воскресенска. Эта просьба – вынужденная необходимость: на название организации в новом больничном отводится всего 19 клеточек. Что делать, если наименование «родной» конторы в этот лимит не укладывается, в ФСС не объяснили. Зато пообещали, что «упражнения в чистописании» в ближайшее время уйдут в прошлое. Предполагается, что к сезонному всплеску простудных заболеваний в поликлиниках появится специальное программное обеспечение – для того чтобы бланки можно было заполнять на компьютере. Правда, непонятно, на какие деньги кабинеты участковых терапевтов будут оснащаться ноутбуками и принтерами. А также то, кто будет работать с новой техникой: число врачей-пенсионеров в нашей многострадальной системе здравоохранения давно превзошло все мыслимые пределы. Не получится ли так, что на «войну» с новой техникой у персонала поликлиник уйдет еще больше времени, чем на заполнение вручную?

«Чиновники от здравоохранения снова показали свою неспособность комплексно мыслить, – резюмирует руководитель Лиги пациентов Александр Саверский. – Вводя новые правила, они упустили из виду, реально ли их соблюдать. А расхлебывать эту кашу как всегда приходится врачам и пациентам».