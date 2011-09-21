Особая жалоба

В Госдуме РФ «созрел» проект документа, призванный упростить порядок обращения граждан в органы власти с жалобами на произвол чиновников. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

Одно из ключевых новшеств готовящегося документа – появление особого понятия «административная жалоба». Именно так будут именоваться обращения граждан, речь в которых идет о некомпетентности госслужащих. В законе будет закреплен особый порядок работы с подобными жалобами. В частности, срок рассмотрения могут понизить до 10 рабочих дней (сейчас он составляет 1 месяц). Также появится возможность подавать обращения не только в письменном виде, но и по электронной почте или по телефону.