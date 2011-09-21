Мамочкина стройка
№ 37(278) от 22.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Пенсионный фонд России разъяснил, как получать материнский капитал семьям, решившим вложить средства в строительство или реконструкцию жилья. По действующим нормам, деньги выдаются в два этапа с интервалом в полгода. Уточнения касаются второй половины средств.
Как подчеркивают в ПФР, обязательное условие для получения денег на продолжение работ – предоставление документа, подтверждающего ход строительства. Этим документом должен стать так называемый Акт освидетельствования. За ним нужно обращаться с заявлением в тот же госорган, который выдавал разрешение на строительство или реконструкцию. Дом осмотрит специальная комиссия, которая обязана подготовить документ в течение 10 рабочих дней. Тем не менее в выдаче акта может быть отказано, если, по мнению комиссии, не закончены основные строительные работы (заливка фундамента, возведение стен и крыши) или в результате реконструкции площадь жилья не увеличивается.
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