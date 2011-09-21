//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Мамочкина стройка

№ 37(278) от 22.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Мамочкина стройка

Пенсионный фонд России разъяснил, как получать материнский капитал семьям, решившим вложить средства в строительство или реконструкцию жилья. По действующим нормам, деньги выдаются в два этапа с интервалом в полгода. Уточнения касаются второй половины средств.

Как подчеркивают в ПФР, обязательное условие для получения денег на продолжение работ – предоставление документа, подтверждающего ход строительства. Этим документом должен стать так называемый Акт освидетельствования. За ним нужно обращаться с заявлением в тот же госорган, который выдавал разрешение на строительство или реконструкцию. Дом осмотрит специальная комиссия, которая обязана подготовить документ в течение 10 рабочих дней. Тем не менее в выдаче акта может быть отказано, если, по мнению комиссии,  не закончены основные строительные работы (заливка фундамента, возведение стен и крыши) или в результате реконструкции площадь жилья не увеличивается.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.

//Политика

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вернуть себе полуостров. С парламентарием согласился и депутат Госдумы Руслан Бальбек.

//Политика

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. По данным опросов "Левада-центра", 54% наших соотечественников хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Замгенпрокурора РФ Александр Буксман, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

//В мире

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, который уехал из страны со своей семьей.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за обострившейся паводковой ситуации. Ещё на прошлой неделе в Тугуро-Чумиканском районе сильно разлилась река Уда, подтопив сразу три населенных пункта: Неран, Алгазея и Удское.

//Общество

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Кто не знает Домский собор в Латвии? Таких людей уж точно не так много. Домский собор Риги – монументальное и одно из старейших строений средневекового периода не только в Латвии, но и в Балтии.

//Общество

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Наши коллеги из Парижа утверждают, что актер Даниэль Отой – типичный француз. Он замкнут, «сам в себе», частенько впадает в уныние. Бывает, что интервью превращается в муку. Но его любят!

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Политика

США требуют от Украины отдать землю

США требуют от Украины отдать землю

Не успел Володимир Зеленський порадоваться своей победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», пора выполнять требования МВФ.

//Новости СМИ2

//Политика

Англия мечтает навредить России и Китаю

Англия мечтает навредить России и Китаю

Великобритания озабочена сближением России и Китая. Лондонские аналитики пытаются выработать выгодную для Запада стратегию поведения: попытаться убедить Москву в том, что, отдаляясь от Запада, она вредит сама себе, т. к. попадает в зависимость от Пекина.

//Политика

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Несмотря на угрозы о введении санкций против Турции из-за покупки ПВО С-400, президент Трамп медлит. США очень хотят наказать Анкару за покупку русского оружия, но понимают, что санкции будут эффективны, если приведут к расколу турецкого общества и отстранению Эрдогана от власти.

//Политика

Кого берут в обоз

Кого берут в обоз

Это выражение относится к кандидатам в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Тех, кто реально должен победить конкурентов и пользуется поддержкой Кремля. Сегодня это самая трудная задача для Администрации президента – помочь выиграть кандидатам в губернаторы, которым доверяют. В АП проходят регулярные совещания.

//Общество

Азбука Морзе русского рока

Азбука Морзе русского рока

Нобелевская премия по литературе, присуждённая Бобу Дилану в 2016 г., стала международным признанием рок-поэзии. Однако ещё раньше, в конце 90-х – в России начали проводить конференции, посвящённые этой форме литературы. У истоков стоял Юрий ДОМАНСКИЙ – ныне доктор филологических наук

//Здоровье

Учёные определили, чем отличается "женская" астма от "мужской"

Учёные определили, чем отличается "женская" астма от "мужской"

Учёные из университета Тампере в Финляндии определили, что астма по-разному протекает у мужчин и женщин. По словам исследователей, причиной этому является гормональный фактор.

//В мире

Латвийская авиакомпания «издевается» над пассажирами Рига-Санкт-Петербург

Латвийская авиакомпания «издевается» над пассажирами Рига-Санкт-Петербург

Совсем скоро вступит в силу постановление о бесплатных электронных визах для граждан Латвии в Санкт-Петербург. Увы, не все желающие смогут посетить северную столицу России.

//Новости партнеров

//Общество

Ко дню ВДВ коммунальщики Крыма запаслись деталями для фонтанов

Ко дню ВДВ коммунальщики Крыма запаслись деталями для фонтанов

В преддверии праздника профильные службы города уже запаслись деталями для фонтанов, на случай их вероятных поломок

//Наука

Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию по поиску воды

Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию по поиску воды

Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию с беспилотным аппаратом для поиска воды на поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri shimbun.

//Общество

Евродепутат: В Риге есть только один кандидат в мэры!

Евродепутат: В Риге есть только один кандидат в мэры!

Сегодня, 30 июля, евродепутат от Латвии Андрис Америкс сделал официальное заявление латвийским СМИ: в Риге есть только один кандидат в мэры – Олег Буров.

//Политика

Суд Украины арестовал российский танкер

Суд Украины арестовал российский танкер

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit (якобы Neyma) вместе с изъятыми при обыске документами. Об этом во вторник, 30 июля, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

//В мире

В понедельник всё человечество провалилось в экологическую долговую яму

В понедельник всё человечество провалилось в экологическую долговую яму

Всемирный день экологического долга в 2019 году пришелся на 29 июля. К этой дате человечество уже исчерпало все природные ресурсы, которые наша планета способна воспроизвести за год.

//В мире

Фестиваль «Лайма. Рандеву» стартует в Одессе

Фестиваль «Лайма. Рандеву» стартует в Одессе

Не успел толком отгреметь фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, как певица уже собирается на Украину. Мероприятие «Лайма. Рандеву» пройдет в Одессе с 8 по 10 августа.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
3

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
4

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
5

"Это предательство властей", продюсер Андрей Разин прокомментировал ситуацию с выборами губернатора Ставропольского края

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры