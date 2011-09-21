Срок для заявления
№ 37(278) от 22.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Подходит к концу срок, в течение которого федеральные льготники могут обратиться в Пенсионный фонд с просьбой изменить форму предоставления льгот в 2012 году – с «натуральной» на денежную или обратно. Подать заявление в территориальное отделение ПФР нужно до 30 сентября.
Напоминаем, в набор социальных услуг входит обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения и лечебным питанием (для детей-инвалидов), выделение путевки на санаторное лечение. А также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте в течение года и раз в год – проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Размер компенсации составит 543 рубля в месяц. Выбранный льготником порядок будет действовать в течение всего 2012 года, и поменять его не получится.
Обращаем внимание: писать заявление нужно только тем, кто хочет изменить форму предоставления услуг. Если выбранный порядок устраивает, обращение в ПФР не требуется.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес