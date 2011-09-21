За спрос денег не берут

В начале сентября Государственная дума приняла в первом чтении закон о бесплатной юридической помощи. Возможно, он вступит в силу уже с 1 января 2012 года. Тем не менее эксперты опасаются, что в реальности получить такую помощь будет довольно трудно.

Имею право

Согласно новому закону, рассчитывать на бесплатную юридическую помощь смогут малоимущие граждане, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и СССР, Герои Социалистического Труда, дети-инвалиды, дети-сироты, а также несовершеннолетние заключенные из колоний. Обратившимся помогут составить заявление, иск или жалобу, а также при необходимости обеспечат представление интересов в суде. Юристы возьмутся за рассмотрение всех вопросов, кроме уголовного судопроизводства и участия обратившихся в противоправной деятельности. Все, что нужно, – это предъявить специалистам документ, подтверждающий право на бесплатную услугу: удостоверение льготника или справку о среднедушевом доходе семьи (для малоимущих).

Оказывать юридическую помощь гражданам призваны в первую очередь государственные учреждения – юридические бюро, которые начали создаваться в регионах еще в 2005 году. Однако их «мощностей» будет явно недостаточно. Поэтому к работе планируется также привлекать частных нотариусов и адвокатов.Кроме того, разработчики закона рассчитывают и на так называемые юридические клиники – консультации при вузах, где будут работать студенты и вчерашние выпускники.

«Необходимость в подобном законе назрела очень давно, – комментирует Олег Рысев, заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов. – Нашим подопечным то и дело требуется написать жалобу, заявление или просто получить юридическую информацию. Юристам, которые занимаются частной практикой, это неинтересно: на необеспеченных гражданах много не заработаешь. А мы не всегда можем ответить на тот или иной вопрос. Закон как раз и призван решить эту проблему».

Нищий закон

«Краеугольным камнем» документа стало финансирование. Оно возложено на бюджеты регионов. В администрации президента подсчитали, что субъекты будут выделять в среднем по 7,5 млн. рублей. Отметим, что на эти деньги планируется не только финансировать государственные юридические бюро, но и оплачивать работу частных адвокатов. Очевидно, что на такие деньги качественной помощью население не обеспечишь: либо контор по оказанию бесплатных услуг будет крайне мало, либо их штаты будут укомплектованы специалистами с невысокой квалификацией.

«Выделенные средства – это даже не копейки. Это ничто! – уверен Денис Ульянов, ведущий юрист Общества защиты прав потребителей. – Ни один коммерческий арбитражный юрист не возьмется за дело, если не будет достойной компенсации. Государственным специалистам с мизерным окладом, работающим по приказу, это окажется неинтересно, и вряд ли они станут тщательно подходить к такой работе. И к идее юридических клиник я тоже отношусь скептически. Стажеры знают законы, но не знают реальной юридической практики. И иногда такая консультация может пойти не на пользу, а во вред».

По мнению эксперта, выход из этой ситуации только один – достаточное финансирование работы профессиональных юристов. «Коммерческим» специалистам необходимо платить по рыночным расценкам, сотрудникам государственных контор – повысить нынешние оклады. Только в этом случае можно рассчитывать на положительный эффект.

«На мой взгляд, нужно озаботиться еще и тем, чтобы в законе был досконально прописан механизм движения средств из госбюджета к конечному потребителю – юридическим консультациям, – добавляет Олег Рысев. – Иначе мы сплошь и рядом начнем сталкиваться с ситуациями, когда человек обратится за помощью и получит отказ из-за того, что деньги еще не поступили. Граждане должны почувствовать: о них заботятся. А не раздражаться из-за вечной российской проблемы, когда право есть, а помощи нет».