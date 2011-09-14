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Украли стаж?

№ 36(277) от 15.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Украли стаж?

С 1989 года работаю в Центральной районной больнице лаборантом в рентгеновском кабинете. Должность считается «вредной», поэтому стаж рассчитывается по льготной схеме. С апреля 1994 по май 1995 г. находилась в декретном отпуске. Когда подошло время назначения пенсии и я обратилась в Пенсионный фонд, выяснилось, что время «декрета» из моего стажа почему-то вычли. Законно ли это?

Елена Кривец, Саратоваская область

Как пояснили в Пенсионном фонде РФ, вопрос, связанный с включением декретного отпуска в стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию, регламентируется Законом от 25.09.1992 г. №3543-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Законов о труде Российской Федерации». Он гласит, что отпуск по беременности и родам в льготный стаж не входит. Исключение сделано для женщин, которые побывали в декретном отпуске до 6 октября 1992 года (эта дата считается днем вступления в силу Закона №3543-ФЗ): на них распространяются прежние, «советские», правила, по которым декрет включался в стаж. В данном случае, когда отпуск предоставлялся в 1994–1995 годах, исключение не работает. А значит, действия сотрудников ПФР правомерны.

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