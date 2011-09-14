Вычет на комнату

Мой сын купил пятикомнатную квартиру. Раньше комнаты принадлежали трем хозяевам – как выделенные в натуре доли. Когда он подал в налоговую инспекцию документы на получение вычета в 13%, ему отказали. Инспектора объяснили, что вычет можно получить только при покупке квартиры, а он выкупал отдельные комнаты. Законно ли это?

В. Чернышевский

Как пояснили в Гильдии экспертов по налоговым спорам, отказ в предоставлении вычета неправомерен. Статья 220 Налогового кодекса РФ недвусмысленно указывает, что вычет полагается при приобретении на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них. Комната или доля в жилом помещении, имеющая свидетельство о государственной регистрации права собственности, – такой же полноценный объект налогообложения, как и квартира в целом. Скорее всего, инспекторы ошибочно ориентировались на устаревшую версию данной статьи в Налоговом кодексе. Там в качестве объектов, при приобретении которых можно получить налоговый вычет, упоминаются только квартира и доля в ней. Но с 1 января 2007 г. вступила в силу поправка, которая относит к таким объектам и комнаты (Федеральный закон от 27.07.2006 г. №144-ФЗ).