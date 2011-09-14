Старт по новым правилам

С 1 сентября 2011 года все российские первоклассники начали учиться по новому Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) для начальной школы. Серьезные перемены ждут каждого участника образовательного процесса: и детей, и педагогов, и родителей.

Пятерка за старание

Как рассказала «АН» заместитель директора Института стратегических исследований в образовании Российской академии образования Любовь Феденко, необходимость нового ФГОСа диктовалась временем. «Раньше школа должна была дать ученику базовые интеллектуальные навыки (чтение, счет, письмо), сформировать картину мира и подготовить его к выбору профессии. Сегодня перед ней стоят задачи иного масштаба, – рассуждает эксперт.

Ребенок должен уметь работать с большими объемами информации, обладать творческим подходом к поставленным задачам, уметь принимать решения, непрерывно учиться и при необходимости переобучаться. Все эти «вызовы времени» нашли отражение в новом ФГОСе. Его главное требование – сформировать у школьника стремление к результату».

Основное «педагогическое» новшество введенного ­ФГОСа – изменение отношения к образовательному процессу. Отныне ребенок должен стать как бы соавтором своего образования. Раньше, к примеру, ученик просто пассивно запоминал правила. А теперь он эти правила формулирует сам на основании уже имеющихся у него знаний и умений. Это называется системно-деятельностным подходом в образовании. Также новый ФГОС подразумевает иной подход к оценке, которая теперь должна учитывать не только конкретные знания по предмету (предметные результаты), но и само «умение учиться» (метапредметные результаты). Грубо говоря, если ученик у доски дал неправильный ответ, ему не обязательно ставить двойку. Нужно учитывать то, как он попытался «выкрутиться», применив свои знания.

Компьютер – лучший друг

Новые «правила учебы» потребовали коренного пересмотра требований к материальной базе и техническому оснащению школ. Как гласит новый стандарт, без компьютеров теперь – никуда. Даже в первом классе. Ребенок должен уметь работать с большими объемами информации, систематизировать и анализировать ее. Разработанные на основе нового ФГОСа методики подразумевают, что уже в первом классе коллектив детей под руководством учителя делает 5–7-минутный проект (презентацию) на выбранную тему с помощью специальной программы. Кроме того, уже с 1-го класса ребята будут не только выводить традиционные «палочки» в прописях, но и осваивать клавиатурный набор текста.

Тем не менее в «бочке меда», к сожалению, нашлась и ложка дегтя. Обновление материальной базы напрямую «завязано» на рост расходов, и далеко не все регионы могут себе это позволить. Не выйдет ли так, что некоторые учебные заведения окажутся за бортом «информационного» процесса?

«Логично предположить, что сложнее всего в этой ситуации придется школам в небольших городах, – комментирует Ирина Абанкина, директор Института развития образования. – В мегаполисах проблем с оснащением учебных заведений компьютерами, как правило, не возникает, а в сельской местности действует специальная федеральная программа. Однако сейчас государство выделило регионам 20 миллиардов рублей на модернизацию образования. Минобрнауки намерено строго следить за тем, чтобы эти деньги пошли не на капитальный ремонт зданий, а именно на оснащение учебных заведений новой техникой, в том числе и для реализации нового стандарта для начальной школы. Так что надеюсь, в ближайшее время проблемы, если они есть, будут решены».