Блокадникам удвоили пенсию

С 1 января 2007 года люди, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» и имеющие степень нетрудоспособности, будут получать две пенсии - по старости и по инвалидности. На днях депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли соответствующий законопроект. Теперь этот документ должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Как рассказала депутат Госдумы, член Комитета по труду и социальной политике Фарида Гайнуллина, обладателями «двойных» пенсий станут 140 тысяч человек. Размер пенсии по инвалидности будет кратен базовой части трудовой пенсии (она составляет 1035 рублей). Так, инвалиды третьей степени получат прибавку в 200%, второй степени - 150% и первой - 100%.

«Существует много разных категорий жителей блокадного Ленинграда, но очень важно, что правом на получение дополнительной пенсии смогут воспользоваться так называемые несовершеннолетние блокадники, к ним также относятся и те, кто родился в Северной столице в мае 1945 года, - говорит Фарида Гайнуллина. - Эти люди тоже терпели тяготы блокады, будучи в утробе матери. Для оформления второй пенсии пенсионерам-инвалидам нужно будет обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. С собой необходимо взять документы, подтверждающие, что вы награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда».