Зарплата чиновников пытается удержаться на плаву

Директор Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЖ) Вячеслав Бобков считает, что такая разница в оплате труда бюджетников происходит потому, что нет единого подхода по ее установлению для чиновников и работников организаций социальной сферы, финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном и местном уровнях.

У государственных и муниципальных чиновников своя система оплаты труда. Помимо «голого» оклада чиновникам ежемесячно прибавляют за классный чин, категорию должности, полагается до 30% от оклада за выслугу лет на госслужбе, за особые условия работы, за работу с секретными документами, а также премии по итогам работы и т.д. Как рассказывает бывший заместитель начальника департамента областной администрации одного из сибирских городов, его оклад был 3648 рублей. Плюс различные надбавки, помноженные на индивидуальный коэффициент, позволяли получать 24 тысячи рублей! Оплата региональных и муниципальных чиновников в дотационных территориях не должна превышать федеральный уровень.

В целом денежное содержание государственных и муниципальных служащих в последнее время изменилось в лучшую сторону. Но не настолько, чтобы говорить, что у основной их массы нет материальных проблем. Многие задумываются о том, где и как еще заработать. Вот и процветает коррупция.

Отличаются зарплаты у региональных и муниципальных служащих, которые живут и трудятся в «богатых» регионах-донорах. При этом они выше, чем у федералов. Но таких регионов на всю страну не более 15. Именно их доходы практически сравнялись с коммерческими структурами.

Гораздо ниже по сравнению с чиновниками оплата труда у бюджетников из числа работников государственных и муниципальных учреждений. Рекомендации по регулированию их зарплат дает Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Ее главное требование - чтобы зарплата у работников в дотационных регионах, которых большинст­во, не превышала зарплату бюджетников федерального подчинения. Зарплата работников, финансируемых из федерального бюджета, выплачивается согласно единой тарифной сетке, разрыв между 1-м и 18-м разрядами составляет 4,5 раза. При этом первый разряд равен 1200 рублей. А дальше, в регионах, на усмотрение их руководителей.

Из-за этого нарастает неравенство в доходах бюджетников разных уровней и чиновников. «Наши разработки показывают, чтобы доходы бюджетников - не чиновников вывести на нормальный уровень, необходимо повысить их зарплату от 3 до 6 раз. Уровень оплаты труда надо увеличивать для всех, не создавая огромные разрывы», - говорит Вячеслав Бобков.

Аргумент в тему

Исследования Всероссийского центра уровня жизни показывают, что прежде всего госслужащих всех уровней привлекает стабильная оплата труда и социальная защищенность. Муниципальные служащие считают, что на работе они могут реализовать свой творческий потенциал и содействовать развитию своего города и региона, а также сделать что-то полезное для общества. Молодежь идет в чиновники ради профессионального успеха, наработки опыта и деловых связей.