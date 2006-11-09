«Смотрящий» за детьми

В Ульяновской гимназии №44 новая инициатива видна уже «при входе». На стенде висит объявление, что в школе появился уполномоченный - Яшнова Татьяна Анатольевна, к которой ребята всегда могут прийти на консультацию.

Татьяна не только учитель, но и замдиректора по социальной работе. Недавно в суде она выступала защитником прав ребенка. Ситуация не из простых: отец бросил семью, когда узнал, что в результате родов жена останется инвалидом. Не желая помогать семье, сменил фамилию на фамилию второй жены. Однако суд лишил отца родительских прав, обязав при этом платить алименты.

При мне пришли две девятиклассницы и рассказали, что их не устраивает отношение к ним начинающего учителя-мужчины. Мол, он отпускал в их адрес некорректные шутки. Татьяна Анатольевна успокоила учениц и пообещала во всем разобраться. Вопрос был решен моменталь-

но - учитель пояснил, что не имел в виду ничего плохого, и сам предложил извиниться перед ученицами.

В настоящий момент более 100 ульяновских учителей выразили желание работать уполномоченными, в основном женщины. Почти половина защитников прав работает в сельской местности, где правового воспитания особенно не хватает.

Конечно, проблему попрания прав детей появление уполномоченных полностью не решит. Однако проект поможет наладить механизм взаимодей­ствия школ, отделов милиции, общественных структур и прокуратуры в защите прав детей.