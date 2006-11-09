Детские дома закрывают за ненадобностью?

Непростая работа

«Сегодня мы спокойно закрываем один из детских домов, в перспективе, вероятно, будем закрывать еще», - утверждает Дмитрий Оленников, начальник отдела опеки и попечительства управления образования мэрии Новосибирска.

Причин возросшей «усыновительской» активности много - появившаяся материальная стабильность, уверенность в завтрашнем дне, возможность создать ребенку лучшие условия. Причем усыновляют ребятишек не только состоятельные пары. Все чаще сирот стали забирать в семьи местные родители, а не иностранцы. Причины не только гуманистические, но и... материальные.

Кроме «чистого» усыновления все больше распространяются такие виды, как опека и приемная семья. Почему? Под опеку детей чаще всего берут родные, при этом им выплачивается пособие (на сегодняшний день под опекой находятся 2538 ребятишек). Родителям, воспитывающим ребенка в приемной семье, государство выплачивает не только «детские», но и заработную плату, как за самую настоящую работу (в 41 приемной семье в Новосибирске воспитываются 106 мальчишек и дев­чонок).

Самая многочисленная из них - семья Любови и Артема Плучевских. Сейчас эта пара помогает встать на ноги 28 братишкам и сестренкам.

Вы - готовы?

Если вы считаете, что такой способ поправить свое материальное положение вам подходит, то вы должны отдавать себе отчет, что дело это очень непростое. Вас ждет масса проблем.

Пожалуй, основная из них - слабое здоровье ребятишек. Как правило, мамы, которые бросают своих детей, не обследуются, сами имеют по нескольку заболеваний, не наблюдаются у врачей во время беременности. До того как ребенок попадает в новую семью, специалисты органов опеки и попечительства сообщают родителям (опекунам) о состоянии здоровья. Усыновители вправе провести и независимое медицинское обследование.

Нужно понимать, что здесь не место пробам, ошибкам и экспериментам. Прежде чем решиться на то, чтобы взять ребенка, нужно понять, насколько осознанно это желание, насколько кандидаты в усыновители или опекуны готовы его принять и полюбить. В основном стараются усыновлять детей дошкольного возраста, особенно младенцев - до года. Наиболее частые усыновители, бездетные пары хотят, чтобы ребенок не знал об отсутствии кровных связей. Кроме того, ребятишки постарше зачастую уже имеют негативный опыт

лжи, воровства, что впоследствии может вылиться в конфликт.

Доброта и терпение для опекуна - не пустой звук. Брошенная в порыве гнева угроза «Ты плохо себя ведешь, мы вернем тебя в детский дом» может привести к самым непоправимым последст­виям. Вплоть до отмены усыновления. Такие случаи единичны, но они бывают. Этот моральный запрет подкрепляется законом - усыновителями не могут быть граждане, если суд когда-то отменил усыновление по их вине.

Аргумент историка

В 1724 году в одном из сибирских острогов погиб отец семерых детей - двух мальчиков и пяти девочек. Через год умерла и мать. Ребятишкам была уготована печальная участь. Но сначала мальчиков, а затем и девочек взял под опеку рядовой казак. За это ему пришлось платить дань государству - полтора рубля в год (золотые сережки в то время стоили 80 копеек).