Амнистия для будущих гениев

«Аргументы неделi» продолжают следить за судьбой российского творческого образования. Напомним, что мы инициировали создание Открытого письма деятелей культуры с призывом навести порядок в этой области. Оно было опубликовано 9 марта с.г. в нашей газете. И случилось чудо – к обращению «АН», а также Николая Петрова, Олега Табакова, Андрея Кончаловского, Владимира Спивакова и других уважаемых лиц прислушались! Недавно Госдума приняла в первом чтении сразу два законопроекта, меняющих ситуацию в лучшую сторону.

Лед тронулся

Как рассказал корреспонденту «АН» руководитель Комитета по культуре Государственной думы Григорий Ивлиев, оба документа касаются творческих школ для одаренных детей, где обучение музыке или танцам совмещается с общим образованием. В конце прошлого года им хотели запретить творческие испытания при приеме, а обучение профессиональному мастерству разрешалось только после получения общего образования (с 15 лет). Отныне учить хореографии или музыке параллельно с математикой и смотреть на творческий потенциал при приеме можно с 10-летнего возраста.

Принятые законопроекты также дают право учить одаренных детей по законодательно оформленным программам предпрофессионального образования. Самое главное в них – закрепление определенного объема финансирования. Сегодняшние программы именуются «примерными». Это значит, что муниципалитет может выделять на них деньги по своему усмотрению. Составлять эти программы и контролировать их выполнение будет Министерство культуры. Так что монополия Минобрнауки в отношении творческих школ, к счастью, уходит в прошлое (именно об этом просили мастера искусств в Открытом письме).

В Думе признают: спасли творческое будущее страны именно общественные деятели. «Проблема очень актуальна – говорит Ивлиев. – Сегодня в детских творческих школах занимаются 1,3 миллиона человек – 12,5% российских детей. Открытое письмо действительно помогло без проблем принять законопроекты: за них проголосовали практически единогласно все фракции».

Недетские преграды

Тем не менее победа пока одержана лишь в одном сражении. В принятых законопроектах немало прорех. Например, депутаты так и не прислушались к мнению педагогов-музыкантов, ратовавших за введение творческих программ в специализированных школах с семи лет. Другими словами, в первый класс «музыкалок» для одаренных детей должны брать всех подряд. Но педагоги вправе начать учить их музыке лишь в третьем классе. Разумно ли «ставить» руку будущему пианисту или скрипачу в 10 лет?

«Что после окончания начальной школы будут делать дети, у которых нет таланта? – задается вопросом Александр Якупов, ректор государственного специализированного института искусств, в недавнем прошлом – директор Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. – Неужели нам придется учить их три года, а потом отчислять? Лично мне введение возрастного ценза в 10 лет напоминает поведение хулигана, мучающего кошку: сначала захотел отрубить хвост, а потом пожалел – и отрубил не полностью».

Позитивные перемены касаются далеко не всей системы творческого образования. Школ для юных гениев – всего 29 на всю страну. Как сообщила «АН» заместитель руководителя Ассоциации детских школ искусств Ирина Багаева, в них учатся всего 15% детей, которые в дальнейшем сделают искусство своей профессией. «В большинстве школ искусств ученики никаких перемен не почувствуют, – утверждает Багаева. – Они по-прежнему будут зависеть от муниципальных чиновников, всегда готовых сэкономить на не нужном им искусстве».

Тем не менее, если верить депутатам, останавливаться на достигнутом в Думе не собираются. По словам Григория Ивлиева, в апреле парламентарии рассмотрят вопрос об аспирантуре в творческих вузах, в мае – вопрос о статусе детских школ искусств. На очереди – решение проблем с материальной базой «музыкалок» и «художек», оплатой труда и пенсиями педагогов школ искусств. Надеемся, еще одного Открытого письма для ускорения процесса депутатам не понадобится.