Детей больше – налогов меньше

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку многодетных семей. Депутатам предложено внести поправки в Налоговый кодекс, по которым семьи с большим количеством детей смогут рассчитывать на значительные налоговые вычеты.

Сегодня у всех россиян, имеющих детей (независимо от их количества), есть льгота, по которой 1 тыс. руб. из суммы ежемесячного заработка не облагается подоходным налогом в 13%. Поправки меняют этот порядок. Сумма, не облагаемая налогом, будет варьироваться в зависимости от числа детей. Для семей с одним ребенком она по-прежнему составит 1 тыс. рублей. Если в семье подрастают двое, цифра тоже «подрастет»: ее размер будет равен 2400 рублям. Трое детей в семье дадут право не платить налоги с 5400 рублей. Четвертый и каждый следующий ребенок осчастливят маму с папой правом включить в «освобожденную» сумму еще 3 тысячи рублей на каждого. Льгота распространяется как на родных, так и на приемных детей.