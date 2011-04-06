Безбилетников в лес не пустят

С 1 июля 2011 г. вступят в силу новые правила выдачи охотничьих билетов на территории России. Согласно Приказу Минприроды, документ обретет единую форму на всей территории страны и будет выдаваться на неограниченный срок.

По нынешнему порядку, «охотничий» документ необходимо ежегодно продлевать, а через пять лет менять на новый в местной инспекции по охоте и рыболовству. Кроме того, при подтверждении и замене требовалась справка из органов внутренних дел, подтверждающая, что потенциальный охотник не имеет непогашенной судимости. Теперь эти сложности позади. Документ нового образца срока действия не имеет. Справка отныне тоже не нужна. Охотничий билет должны изготовить в течение пяти дней после подачи документов.

В Приказе существует любопытная оговорка, затрагивающая представителей коренных малочисленных народов. Указывается, что для граждан, для которых охота является способом жизнеобеспечения, охотничьи билеты не требуются.