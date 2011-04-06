Два повышения в одном

В Минздравсоцразвития РФ пересмотрели порядок индексации социальных пенсий. Отныне они, в отличие от трудовых пенсий, будут повышаться один раз в год.

До сегодняшнего дня социальные пенсии, как правило, повышались дважды в течение года: в апреле и июле. Размер апрельского повышения определялся темпами инфляции за предыдущий год. В июле социальные пенсии подтягивали до «свежих» цифр прожиточного минимума пенсионера. Отныне две индексации решено совместить и ежегодно проводить только весной. В этом году с 1 апреля пенсии выросли на 10% (ранее планировалось увеличение на 8%). Прибавка коснулась 3,3 млн. российских пенсионеров и в среднем составила 500 рублей.