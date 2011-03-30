Номер остается прежним
№ 12(253) от 31.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
МВД РФ внесло изменения в порядок регистрации транспортных средств. Ставить автомобиль на учет и менять регистрационные данные стало намного проще.
Долгожданным новшеством стало уточнение правил оформления автомобиля, доставшегося по наследству. Раньше наследнику необходимо было снять машину с учета и зарегистрировать ее по-новому, поменяв номера и заплатив пошлину. Теперь в этом нет необходимости. На основании документов, подтверждающих право наследования, достаточно будет внести изменения в данные о собственнике машины. Подробности процедуры – в Приказе Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20 января 2011 г. №28 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России».
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