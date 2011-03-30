Номер остается прежним

МВД РФ внесло изменения в порядок регистрации транспортных средств. Ставить автомобиль на учет и менять регистрационные данные стало намного проще.

Долгожданным новшеством стало уточнение правил оформления автомобиля, доставшегося по наследству. Раньше наследнику необходимо было снять машину с учета и зарегистрировать ее по-новому, поменяв номера и заплатив пошлину. Теперь в этом нет необходимости. На основании документов, подтверждающих право наследования, достаточно будет внести изменения в данные о собственнике машины. Подробности процедуры – в Приказе Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20 января 2011 г. №28 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России».