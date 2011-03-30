Женская справедливость

Конституционный суд РФ уточнил порядок выплаты пособий беременным женщинам и молодым мамам, которые лишились работы из-за ликвидации предприятия или учреждения.

По действующему порядку, тем, кто на момент закрытия организации был в отпуске по беременности и родам, полагается небольшое ежемесячное пособие в 1,5 тыс. руб. при рождении первенца и 3 тыс. руб. – при рождении второго ребенка. Для женщин, успевших уйти в отпуск по уходу за ребенком, сумма рассчитывается иначе. Она составляет 40% среднего заработка за год, предшествующий отпуску. Размер пособия получался гораздо больше.

Судьи признали: вчерашние сотрудницы закрытых учреждений оказывались в неравном положении. В опубликованном на днях Определении КС РФ от 27.01.2011 №179-О-П указано, что различие не имеет законных оснований и уволенные женщины вне зависимости от вида отпуска должны получать государственную поддержку на равных условиях. Законодателям предписано в ближайшее время внести в нормативные акты все необходимые поправки.