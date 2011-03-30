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Квартира для офицера

№ 12(253) от 31.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Квартира для офицера

Госдума РФ рассмотрела в первом чтении законопроект, касающийся предоставления жилья военнослужащим. В нынешний порядок планируется внести существенные изменения.

Законопроект призван уточнить порядок предоставления квартир военным по договорам социального найма (в бессрочное пользование с правом приватизации). Сейчас военному, стоящему на очереди, могут предоставить служебное жилье или общежитие. Поправки подразумевают, что всем офицерам, заключившим контракт с Минобороны до 1998 года и стоящим в очереди на улучшение жилищных условий, квартиры должны предоставляться по договорам социального найма. Кроме того, в Госдуме обсуждается вопрос об освобождении стоящих в жилищной очереди офицеров от платы за справку об отсутствии жилья. Документ необходимо получать в Росреестре и нотариально заверять, что обходится в 2,5 тыс. рублей. По словам представителей Комитета по обороне, идея сделать справки для военных бесплатными нашла поддержку в Минэкономразвития и может воплотиться в закон уже в этом году.

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