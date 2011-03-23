Кому добавят денег?

Премьер-министр Владимир Путин озвучил планы правительства РФ по индексации зарплат, пенсий и пособий в 2011 году. Увеличение коснется широкого круга граждан.

Самым долгожданным шагом станет увеличение зарплат бюджетников, которое не проводилось последние два года. Индексация пройдет 1 июня и составит 6,5%. При этом премьер добавил, что с 1 сентября 2011 г. зарплаты снова подрастут. Меньше чем через месяц (с 1 апреля) на 8,8% увеличатся социальные пенсии. Военным пенсионерам придется подождать подольше. По словам премьера, индексация выплат для этой категории пройдет с 1 января 2012 года. Пенсии планируется увеличить сразу в полтора раза.

Напомним, что с 1 июня в России вырастет и минимальный размер оплаты труда. В конце прошлого года представители профсоюзов, работодателей и правительства РФ подписали Трехстороннее соглашение на 2011–2013 годы, по которому МРОТ увеличивается на 6,5 % и составит 4600 рублей. Сегодня он равен 4330 рублям.