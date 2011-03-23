Доходное место

По данным статистических исследований, лишь 2% муниципальных образований в России являются бездотационными, то есть обходятся без регулярной финансовой «подкормки» из региональных бюджетов. Чуть больше тех, кто свел дотации и субсидии к минимуму. Тем не менее крошечные на первый взгляд два процента в масштабах России – это несколько тысяч районов, городов и поселков, которые не только научились обеспечивать себя самостоятельно, но и порой берут на себя ряд обязательств небогатого вышестоящего бюджета.

Деревня кормит город

Как рассказал «АН» Александр Дерюгин, ведущий эксперт Центра фискальной политики, муниципалитетам сегодня сложно самостоятельно зарабатывать, а впоследствии тратить с трудом добытые средства на собственные нужды. Это происходит в первую очередь из-за принципов построения самой муниципальной системы. Большинство заработанных в поселке, городе и районе средств уходит «наверх» в виде налоговых отчислений, от которых муниципалитету остаются сущие крохи – в лучшем случае 30 копеек с каждого рубля. Часть средств потом возвращается в район в виде дотаций и субсидий, которых зачастую хватает только на зарплаты бюджетникам да на оплату услуг ЖКХ («АН» подробно писали об этих проблемах в материалах «Блеск и нищета регионов» в №22 от 10.06.10, «Свистать все наверх!» в №40 от 14.10.10).

После вступления в силу закона №131-ФЗ, который ввел в действие нынешнюю систему местного самоуправления, число муниципалитетов в России выросло в разы. К привычным районам прибавились городские округа и сельские поселения, каждый с собственным бюджетом и своими расходными обязательствами. Зарабатывать пришлось даже конкретным поселкам, чего раньше не было. Однако способы, к счастью, нашлись – и пошли на пользу не только «малой Родине».

В Вологодской области большинство муниципалитетов – высокодотационные. Зато во многих появились сельские поселения, проявившие чудеса изобретательности и ставшие донорами для своих районов. Например, в Никольском сельском поселении Устюженского района необходимость выживать заставила обратить внимание на пустующие пашни, которые годами зарастали бурьяном. При поддержке местных властей в Никольском как грибы начали расти фермерские хозяйства, выбравшие своим коньком выращивание картошки. Сегодня «ничейной» земли в поселении нет, а 50 успешных фермерских предприятий кормят не только себя, но и соседей. Почти миллион рублей ежемесячно уходит в муниципальный бюджет – для сельского поселения это огромная цифра. Своя казна пополняется за счет земельного налога. И пополняется, надо отметить, неплохо. Фермеры Никольского самостоятельно финансируют уборку улиц зимой, освободив от этой обязанности небогатый муниципалитет. Не исключено, что скоро Никольское возьмет на себя и другие обязанности. В конце прошлого года было закончено строительство небольшого завода по переработке картофеля, который даст новые рабочие места и новые прибыли. К слову, строительство предприятия, которое обошлось в 15 млн. рублей, на две трети профинансировало само сельское поселение вместе с муниципалитетом.

Заплати налоги и живи припеваючи

Как показывает жизнь, иногда для того чтобы «подрастить» доходную базу, достаточно всего лишь навести порядок в сфере налогообложения. Так поступили, например, в Рязани. Городские власти провели ревизию объектов недвижимости и земельных участков. Было решено выяснить, кому они принадлежат и кто должен платить налоги на имущество и на землю. Эти сборы для муниципалитетов – самые важные. Только они остаются в местном бюджете полностью и в теории должны составлять основу доходной базы. В Рязани теорию сумели превратить в практику.

По словам эксперта фонда «Институт экономики города» Дмитрия Жигалова, «на карандаш» было взято все вплоть до последней развалюхи и клочка земли. В итоге обнаружилось множество объектов, с которых налоги давным-давно не уплачивались. Выплыло множество ситуаций, когда дом или земля принадлежат непонятно кому. Также нашлись «ничейные» участки и здания, пригодные к использованию, но не имеющие ни собственника, ни арендатора. Город совместно с налоговыми службами провел масштабную работу, в результате которой практически все объекты, с которых может уплачиваться налог, стали приносить прибыль в бюджет.

«В итоге удалось добиться хороших результатов, – рассказывает Дмитрий Жигалов. – Эту работу они проводили в 2008–2009 годах. Пока вся страна стонала от кризиса, в Рязани поступления в местный бюджет от земельного и имущественного налога выросли вдвое. При этом данные налоги обычно собираются хуже всего. В среднем по стране их доля в бюджетах городов и поселков составляла 5–10%».

Плечо предпринимателя

Некоторые российские регионы пока еще очень осторожно позволяют своим муниципалитетам зарабатывать и экономить на сотрудничестве с частными компаниями в социальной сфере. Местные власти разрешают предпринимателям, имеющим лицензии или аккредитацию, участвовать в конкурсах на выполнение муниципального заказа на услуги образования и здравоохранения.

Если предприниматель такой конкурс выигрывает, он получает от муниципалитета деньги по тем же нормативам, что и государственное учреждение (например, на содержание одного ребенка в детском саду или обслуживание одного пациента в поликлинике). При этом город или район свободен от трат на содержание здания и расходные материалы. Они ложатся на плечи частника, который пытается покрыть их за счет платы за свои услуги. В то же время власти устанавливают компенсации для определенных категорий граждан, которые захотят обратиться в данные учреждения. Это позволяет жителям частично покрыть расходы. Такая система действует в сфере здравоохранения в Свердловской области. В итоге выигрывают все: и предприниматели, и муниципалитет, который снижает траты на социалку, и жители, которые по каким-то причинам не смогли получить услугу в госучреждении.