В Коломне снова «солнечно»

Не так давно на портале «Аргументы.ру» появился материал «Тучи над «Солнышком». В нем мы рассказали о конфликте вокруг детского сада-начальной школы в подмосковной Коломне. Специализированному учебному учреждению, которое посещали 200 слабовидящих малышей, грозила ликвидация классов начальной школы и исчезновение полноценных программ лечения и реабилитации. На днях пришла радостная новость: «Солнышко» удалось спасти от гибели!

Как стало известно редакции «АН», у родителей-активистов получилось привлечь к решению проблемы главу г.Коломны Валерия Шувалова. Он, к счастью, отнесся к ситуации очень внимательно и пообещал, что по крайней мере до 2013 года, когда должен вступить в силу новый федеральный закон «Об образовании», реорганизация садику-школе не грозит.

«От имени всех родителей и детей Благодарим «Аргументы Недели» за участие в судьбе нашего «Солнышка» - за то, что откликнулись, болели за нас, опубликовали прекрасную статью, - написали в редакцию «АН» представители родительского комитета. - Мы уверены, что материал многих заставил задуматься».

Редакция искренне рада за детсад-школу, сотрудников и воспитанников и желает, чтобы и после 2013 года «Солнышко» светило в Коломне на радость детям и родителям.