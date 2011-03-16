Детсады расцветают

«Аргументы неделi» продолжают следить за ситуацией, которая сложилась в дошкольном образовании. Тема оказалась неисчерпаемой: проблемы, которые необходимо срочно решать, не заканчиваются на грядущем уплотнении групп и «вымывании» кадров («АН» подробно писали об этом в феврале-марте). Однако общая картина далеко не безнадежна. В стране есть регионы, на своем примере доказавшие: при желании очереди в детские сады и дефицит дошкольных учреждений можно преодолеть.

Пермский край на переднем плане

Лидером в решении детсадовских проблем стал Пермский край. Столица региона – единственный город в России, где все дети старше трех лет при желании могут получить место в муниципальном учреждении. В районах ситуация не хуже: по словам заместителя министра образования Пермского края Раисы Кассиной, очереди, если и есть, не превышают нескольких десятков человек. В чем секрет?

Как рассказали в Департаменте образования Перми, на катастрофическую ситуацию с детскими садами власти обратили внимание в 2007 году. Тогда в одном только краевом центре в очереди стояли 17 тыс. человек, причем записываться в нее приходилось беременным, а заветную путевку дети получали не раньше чем к пяти годам. Региональные власти разработали специальную целевую программу, которая получила название «Мамин выбор» и была запущена в 2008 году. Сегодня в ней участвуют 43 муниципалитета из 48. Кроме того, в столице края сейчас реализуется своя программа по примеру региональной.

Действовать решили сразу «по всем фронтам». С одной стороны, родителям детей от 1,5 до 5 лет, не попавшим в детский сад, предложили денежную компенсацию, равную месячным затратам на пребывание ребенка в муниципальном садике. Сумма, по пермским меркам, получилась приличная. Эти деньги мама может потратить по своему усмотрению – например, на няню, оплату частного детского сада или на занятия в развивающем центре. С другой стороны, власти обратились к частным учреждениям, озвучив целый ряд заманчивых предложений – от права льготной аренды помещения для детского сада до помощи в общении с Роспотребнадзором и Госпожнадзором. Наконец, в муниципалитетах всерьез взялись за строительство новых зданий и возвращение перепрофилированных детских садов. Например, власти Перми за последние два года создали и восстановили 3,5 тыс. мест в 17 учреждениях.

Позитивный эффект «пермского эксперимента» признают даже обычно скептически настроенные активисты движения «Российским детям – доступное дошкольное образование». «На мой взгляд, в Перми к решению проблем подошли очень грамотно, – отмечает координатор движения по Московской области Кирилл Дружинин. – Мне нравятся и комплексность мер, и продуманность отдельных нюансов. Например, при распределении компенсаций учитывается социальное благополучие семьи. Если есть вероятность, что мама потратит выплату не на частный детский сад, а на выпивку, деньги ей не дадут, а ребенка обеспечат местом в государственном садике вне очереди. Довольны программой и частники. Например, пермской предпринимательнице Марине Безусовой, «хозяйке» детского сада на 95 человек, отдали в распоряжение весь первый этаж пятиэтажного жилого дома. При этом цена аренды существенно ниже, чем в среднем по городу. Это позволяет держать плату на довольно низком уровне. Городская компенсация покрывает значительную часть родительских затрат.

Подготовке к школе в Пермском крае уделили особое внимание. Детям старше пять лет компенсации уже не полагаются. Но без поддержки старшие дошкольники все равно не остаются: власти перечисляют субсидии частным учреждениям, имеющим лицензии. Их размер равен ежемесячной затрате муниципального садика на одного ребенка. Родителям остается только покрыть несущественную разницу между поступившей дотацией и установленной платой.

Хотим как лучше

Примеру Перми пытаются следовать и другие регионы – правда, не столь комплексно и масштабно. Например, в Красноярском крае не так давно начали выплату компенсаций. Возможность их получать дали, увы, только детям от 1,5 до 3 лет. При этом до недавнего времени выплата полагалась лишь малоимущим семьям, где ежемесячный доход не более 8 тыс. рублей. В относительно благополучном регионе таких получателей набралось немного. Под давлением возмущенных родителей с 1 января этого года «материальную» планку отменили. Самарской области так не повезло: там компенсации выплачиваются исключительно тем семьям, чей доход не выше прожиточного минимума.

Бывает, что власти предлагают такие «меры поддержки», которые иначе как издевательством не назовешь. Так случилось в Новосибирской области. Там депутаты Законодательного собрания предложили ввести в регионе систему семейных групп. Суть ее в том, что мама ребенка, стоящего в очереди, приглашает к себе еще несколько таких же очередников и создает мини-группу, работа которой оплачивается из местной казны.

Родители встретили идею с энтузиазмом. Который, увы, очень быстро сменился возмущением. выяснилось: чиновники предполагают выплачивать маме-воспитателю… по тысяче рублей на ребенка в месяц. «На эту сумму не обеспечить даже питание одного малыша, – говорит координатор движения «Российским детям – доступное дошкольное образование» Семен Гунькин. – Естественно, мы выступили против такой «поддержки». Никаких альтернатив нам не предложили. И осталась Новосибирская область и без компенсаций, и без семейных групп. Надеемся, рано или поздно к этой теме вернутся».